VinFast va construire une usine aux Etats-Unis

VinFast s’implante aux Etats-Unis avec la construction d’une usine en Caroline du Nord. Le constructeur vietnamien vient de signer un protocole d’accord avec l’Etat de Caroline du Nord pour établir un site de production de véhicules électriques et de batteries sur le site Triangle Innovation Point du comté de Chatham. Sur une surface de 800 hectares, trois unités distinctes permettront d’assembler des voitures et des bus électriques, ainsi que des batteries. Le dernier espace sera consacré aux différents fournisseurs. La construction devrait débuter dès cette année, pour un lancement de la production en juillet 2024. A l’issue de cette première phase, qui représentera un investissement de 2 milliards de dollars, l’usine produira 150 000 véhicules par an. Il s’agira des SUV VF 8 et VF 9, de 5 et 7 places.

Offensive vietnamienne

Le constructeur vietnamien né en 2017 prépare déjà son offensive aux Etats-Unis avec cette usine, alors que sa principale unité de production est loin de tourner à plein régime. Cette dernière, implantée à Haiphong, devrait délivrer 950 000 véhicules par an d’ici 2026. Une autre usine de batteries installée à Ha Tinh devrait débuter sa production en fin d’année. Actuellement, la firme est installée aux Etats-Unis et au Canada, mais aussi en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Elle devrait déployer une gamme de cinq SUV électriques, allant du petit crossover au grand SUV.