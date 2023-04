Virta conclut une levée de fonds de 85 millions d’euros

Utilisée par plus de 1 000 professionnels répartis dans près de 35 pays, la plateforme de recharge pour véhicules électriques Virta donnant accès à plus de 350 000 points de charge au sein de 65 pays vient d’opérer une levée de fonds s’élevant à 85 millions d'euros. Un tour de table comptant parmi les plus importants réalisés dans le domaine de l’électromobilité au cours de ces dernières années et qui se compose d’une enveloppe de 65 millions d’euros injectée par la société d’investissement française Jolt Capital.

>> À LIRE AUSSI : Bornes de recharge : Virta lance une solution et une offre de financement pour les flottes

Cette dernière est engagée aux côtés de Future Energy Ventures et soutenue par E.ON., Helen Ventures, les fonds de croissance Vertex, Lahti Energy, Vantaa Energy ou encore Kotka Energy. Les 20 millions restants, eux, proviennent de l’agence gouvernementale de financement Business Finland, qui œuvre pour un financement de l'innovation des entreprises et des organismes de recherche.

Virta convainc grâce à sa solidité économique et sa production de brevets

Pour justifier cette prise de participation dans l’activité de Virta, Jean Schmitt, P-DG de Jolt Capital, explique que « Virta a démontré une capacité rare à combiner hyper-croissance, innovation technologique et mise en place d’un niveau d'exploitation mature, permettant une évolutivité durable et rentable. »

La croissance de Virta s’avère en effet au-dessus de celle du secteur de l’électromobilité puisqu’en 2022, le revenu annuel du groupe a augmenté de 112 %, atteignant 39 millions d’euros. Des performances qui ont permis à Virta d’être classée, en 2023, parmi les 1 000 entreprises européennes enregistrant la plus forte croissance, et ce pour la quatrième année consécutive.

>> À LIRE AUSSI : Virta garantit une électricité 100 % verte avec Virta Origin

De plus, « Virta possède l'un des principaux portefeuilles de brevets de plateformes [34 familles de brevets précisément, ndlr], concentrés sur des technologies électriques telles que le véhicule-réseau (V2G), la recharge autonome et l'exploitation de réseaux complexes à très grande échelle », fait valoir Jussi Palola, CEO et co-fondateur de Virta. Par conséquent, « avec ce nouveau financement, nous avons désormais les moyens de nos ambitions au niveau mondial », la société entendant multiplier par cinq les chargements sur ses stations en Europe et dans la région Asie-Pacifique d’ici à 2025. À cette même échéance, la capacité de la plateforme Virta devrait, quant à elle, passer d'environ 2 000 à 15 000 MW, soit la taille de dix grandes centrales nucléaires.