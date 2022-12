Virta garantit une électricité 100 % verte avec Virta Origin

Présent dans plus de 30 pays dans le monde et fort d’un réseau exploitant plus de 50 000 points de recharge, la plateforme Virta permet aussi, grâce au roaming, de se brancher à quelque 250 000 bornes de recharge réparties dans plus de 50 pays. Toutefois, si l’électromobilité doit être assurée par un maillage de recharge étoffée, la décarbonation de la mobilité tient aussi à la manière dont l’électricité distribuée se doit d’être produite. En témoigne l'étude menée par l'institut Kantar pour Virta en janvier 2022 indiquant que 68 % des répondants préféreraient recharger leur véhicule à partir d'énergie verte, si le prix leur semble raisonnable.

>> À LIRE AUSSI : Bornes de recharge : Virta lance une solution et une offre de financement pour les flottes

Partant de ce constat, Virta a donc décidé de mettre en place une nouvelle offre nommée Virta Origin. Consistant à s'approvisionner en certificats d'énergie prouvant que l'électricité délivrée par ses services de recharge est produite de manière durable ou provient de sources 100 % renouvelables, Virta Origin s’adresse aussi bien aux conducteurs de VE qu’aux fournisseurs de services de recharge (EMSP) et aux gestionnaires de flottes. Ces derniers peuvent ainsi compenser les consommations liées à leurs activités grâce à ce système de traçage de l'origine de l'énergie, « vérifiable dans un délai d'un mois », précise Virta.