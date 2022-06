Virtuo à la conquête de l’Allemagne et du Portugal

Le loueur poursuit son expansion européenne en ouvrant deux nouveaux marchés et en déployant sa solution dans cinq autres villes de France, d’Italie et du Royaume-Uni.

Depuis son lancement en 2016, Virtuo, service de voiture à la demande, couvre quatre des principaux pays européens, à savoir la France, l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne. Forte d’une levée de fonds de 80 millions d’euros (en 2021) et d’une flotte renforcée par des Tesla Model 3, la start-up française poursuit aujourd’hui sa croissance en élargissant sa présence en Europe.

>> À LIRE AUSSI : Le loueur Virtuo lance son service de voiture livrée à domicile à Lyon

Désormais, ses offres de location courte durée faciliteront les trajets des usagers à Berlin, en Allemagne et à Lisbonne, au Portugal. Depuis ce lancement, le mois dernier, le récent service de livraison à domicile de Virtuo – permettant aux utilisateurs de retrouver le véhicule de location réservé garé à proximité de leur domicile – est également accessible dans ces nouvelles capitales. C’est également mi-mai que Virtuo s’est installée dans cinq nouvelles villes au sein de pays où le loueur se trouvait déjà implanté.

Un maillage qui s'étoffe

De ce fait, on peut maintenant retrouver les véhicules du spécialiste de la LCD à Edimbourg, Londres, Manchester, Bristol, Brighton, mais aussi Barcelone, Madrid, Valence, Malaga, Séville ou encore Milan, en plus de Rome. La France demeure toutefois le territoire où sa présence est la plus forte, puisque Virtuo s’est installée à Aix-en-Provence, Avignon, Biarritz, Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Toulon et, enfin, Toulouse. Au total, Virtuo disposera donc d’une offre d’environ 6 000 véhicules disponibles à la location pour cet été.