Virtuo accueille son directeur général Produit

Âgé de 41 ans, Richard Bertrand vient d’être nommé directeur général Produit chez Virtuo, spécialiste de la location de voiture fondé en 2016. Chargé de piloter la stratégie produit de l’entreprise, ce titulaire d'un Master en conception automobile de l'Université de Cranfield (Royaume-Uni) entend miser sur les développements innovants « pour faire de Virtuo une alternative plus économique et plus écologique à la voiture individuelle dans les grandes villes », fait-il valoir.

>> À LIRE AUSSI : Le loueur Virtuo lance son service de voiture livrée à domicile à Lyon

Il faut dire que, au cours de sa carrière, Richard Bertrand a œuvré au développement de groupes à la pointe des dernières technologies, à l’image d’Amazon, eBay ou encore le site allemand de comparaison et de réservation de voyages en ligne Omio. Une expertise à laquelle s’ajoute une immersion complémentaire dans le secteur automobile, plus précisément comme responsable produit au sein de Toyota, en Europe et au Japon.

Ce CV bien fourni et cette expertise « vont nous permettre de conforter notre avance technologique et de déployer de nouvelles innovations », justifie Karim Kaddoura et Thibault Chassagne, co-fondateurs de Virtuo. Rappelons que l’entreprise a intégré en 2021 la French Tech 120 et levé au total 80 millions d’euros afin de renforcer son expansion. Le loueur s’avère déjà présent dans quatre pays (France, Espagne, Royaume-Uni et Italie) et 22 grandes villes européennes, dont Paris, Londres, Lyon, Barcelone, Madrid.