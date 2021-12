Visomax fournit le nécessaire à rectifier les grains de surface

Importé sur le territoire par SGI, Visomax commercialise à l’attention des professionnels de la réparation carrosserie un kit complet de rectification des grains de surface sur peintures ou vernis dans une valise complète et prêt à l’usage.

L’offre de Visomax, marque spécialisée dans les produits et solutions de retouche après-peinture est construite autour d’un process développé par elle et SGI son distributeur exclusif dans le pays. Il s’agit d’une rectification de grains réalisée en deux étapes : une phase de ponçage avec un seul abrasif et une phase de lustrage avec un seul polish. Pour cela, Visomax fourni aux professionnels l’ensemble du matériel necessaire à la prestation complète dans une valise.

Celle-ci renferme une mini-ponceuse et une mini-lustreuse toutes deux fonctionnant sur batterie avec une autonomie avancée de 6 heures. La valise intègre également tous les consommables, à savoir : 3 plateaux-supports Ø 30 mm (doux, moyen, dur), 3 plateaux-supports Ø 18 mm (doux, moyen, dur), 1 plateau-support Ø 40 mm (lustreuse), 1 boîte d’abrasif P3000, Ø 32 mm velcro, 1 boîte d’abrasif P3000, Ø 20 mm velcro, 3 mousses jaunes Ø 50 mm, 3 mousses rouges Ø 50 mm, 3 mousses vertes Ø 50 mm et 1 bidon de 250 ml de polish PS209C.

Enfin Visomax fourni 2 batteries supplémentaires et 2 chargeurs magnétiques pour ne pas être freiné durant la prestation.

Le kit de rectification des grains de surface de Visomax était nominé pour le Prix de l'Equipement de Garage de l'année 2022 dans la catégorie "Carrosserie".