Vitrage automobile : Actiglass et Glass Pro Services s’associent pour créer le holding AGPS

Fondateur d’Actiglass en 2004, Alain Custey, figure bien connue et reconnue de l’après-vente automobile et de la carrosserie, chez Axial et au sein de l’interprofession, a décidé de vendre son entreprise. Soucieux de sa pérennité et de l’équilibre des entrepreneurs qui ont fait confiance à l’enseigne de vitrage, y compris dans les périodes moins souriantes, il a pris soin de choisir la continuité. Ainsi c’est Frédéric Fourgous, directeur général d’Actiglass, qui reprend le flambeau. Mais la continuité n’interdit pas l’ambition et Actiglass a opté pour un regroupement avec l’enseigne Glass Pro Services de Louis Deville, ce qui aboutit à la création du holding AGPS. Notons encore que les dirigeants ont ouvert le capital à deux jeunes talents, Jean-Baptiste Habrard et Maud Brunvalet. L’année 2022 sera donc placée sous le signe de la complémentarité entre Actiglass, positionnée sur le vitrage VL et VUL, principalement auprès des particuliers via la prescription des assureurs, en l’espèce surtout les mutuelles, avec la Maif comme premier apporteur d’affaires, et Glass Pro Services, acteur de référence du vitrage pour poids lourds, bus et autocars, sans oublier les engins spéciaux, c’est-à-dire un périmètre de business strictement BtoB.

Actiglass en chiffres clés

31 concessionnaires vitrage

52 véhicules ateliers

20000 interventions par an

90% via les apporteurs d’affaires et 10% avec les flottes

81 départements couverts

Glass Pro Services en chiffres clés

10 concessionnaires

21 véhicules ateliers (2 techniciens par atelier mobile)

7000 interventions

100% BtoB

76 départements couverts (hors sous-traitance)

Synergies et objectifs de croissance

Les deux entreprises ont choisi de se regrouper en identifiant d’évidentes synergies autour de quatre axes majeurs : les systèmes informatiques (le développement d’un nouvel outil est déjà en cours), les activités de back-office, le parcours client, et le commerce, les campagnes de prospection en tête.

Une démarche de prospection qui est à l’agenda des deux entités. « Dans un premier temps, nous avons des besoins pour tout le territoire français, avec une priorité aux zones de chalandise de Clermont-Ferrand et de Reims. Avec 5 concessions supplémentaires, nous couvrirons toute la France, mais nous voyons déjà le coup d’après et ambitionnons 10 recrutements par an en moyenne », indique Frédéric Fourgous, sous le regard approbateur d’Alain Custey qui rappelle que 17 concessions ont été mises en place depuis son arrivée. Une ambition partagée par Louis Deville, qui a fondé Glass pro Services en 2015 : « Notre priorité est de mieux couvrir l’ensemble du territoire français et nous avons notamment un important open point dans les Pays de la Loire ». Des développements entre les deux enseignes sont aussi attendus car cela permettrait à des concessionnaires d’élargir leur offre de prestations sur des zones de chalandise qu’ils maîtrisent et où le bouche à oreille et le réseau ne sont pas neutres.

Des perspectives de développement de business avec les flottes d’entreprises

Le développement du maillage n’est pas le seul axe stratégique qui comprend aussi l’activité en tant que telle. Surtout que le service mobile a le vent en poupe auprès des clients et que le choix de la valeur ajoutée a été fait très tôt, à l’image de la recalibration des caméras systématiquement réalisée par Actiglass avec le matériel had hoc d’Autel. Actiglass va concentrer ses efforts sur la conclusion de contrats avec les flottes d’entreprises, en travaillant avec les principaux courtiers de la place, comme il le fait déjà avec Gras Savoye, Diot ou encore Siaci Saint-Honoré par exemple.

Surveiller la hausse du prix des vitrages et des carburants

Le holding AGPS réalise un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros et compte le tripler d’ici 2027. A l’échelle d’Actiglass, cela implique de passer de 0,5% de parts du marché vitrage aujourd’hui à 2% en l’espace de cinq ans. Sans rodomontade, la confiance est de mise, même si les dirigeants mettent en évidence deux points de vigilance. D’une part, la nécessité de verdir les flottes d’intervention, pour pouvoir entrer dans les ZFE principalement, alors que l’offre des constructeurs n’est pas encore adaptée à l’activité. D’autre part, les tensions qui viennent poindre chez les fabricants comme Pilkington ou Saint-Gobain, engendrant des problèmes de disponibilité des produits et des hausses de prix. Enfin, dans le registre des interventions mobiles, la hausse du coût des carburants est naturellement scrutée avec inquiétude. A titre indicatif, un véhicule atelier Glass Pro Services parcourt en moyenne 80000 km par an. « Absorber une hausse de 10 ou 15 centimes d’euros ou une flambée ponctuelle du prix du gazole n’est pas insurmontable, mais face à une hausse considérable et durable, nous serions contraints de la répercuter au client », pointent les dirigeants.