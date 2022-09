Vitrage : Glavista s’expose à Automechanika

Le fabricant espagnol de vitrage automobile a exposé au salon allemand dédié à l’après-vente automobile. Glavista a notamment présenté sa vision future où le vitrage panoramique capte et filtre la lumière pour apporter confort et énergie.

Le fabricant de vitrage automobile Glavista a profité du salon Automechanika pour présenter ses dernières innovations et visions en matière de vitrage pour une conduite électrique, partagée, connectée et autonome. Ont notamment été présentés des toits solaires, allant des petits toits à charnière aux grands toits panoramiques. Selon Glavista, la technologie des films intelligents intégrés permettra aux utilisateurs de réduire la transmission de la lumière du jour pour un contrôle solaire personnalisé, et une couche supplémentaire de film photovoltaïque ou un panneau solaire intégré dans le toit ouvrant pourrait augmenter l’autonomie des véhicules électriques. De même, des vitres arrière et latérales à intensité variable permettront d’améliorer le confort et l’intimité des passagers en rendant les vitres partiellement ou totalement opaques, selon les besoins.

L’équipementier a profité du salon pour rappeler ses engagements en faveur du développement durable et ses services logistiques. Les composants individuels du vitrage peuvent être expédiés vers une série de régions en moins de 24 heures. Une boutique en ligne permet de passer des commandes et d’entrer en contact avec son service clients. Ces derniers peuvent bénéficier d’une assistance offerte dans le cadre du programme de récompenses de fidélité Turbo Club.

Glavista détient la certification IATF qui garantit que les produits sont fabriqués selon les normes constructeurs. L’usine de production ultramoderne de la société permet de proposer de manière flexible l’une des plus grandes variétés de produits en verre feuilleté et trempé, afin de répondre à pratiquement toutes les commandes.