Vitrage : une année 2022 « exceptionnelle » pour France Pare-Brise

En toute transparence, le réseau de vitrage France Pare-Brise vient de partager ses résultats pour l’année 2022. L’enseigne, qui se classe comme le second opérateur en France, parle d’un bilan très positif avec des résultats « exceptionnels » et un chiffre d'affaires en progression de 14% par rapport à 2021 avec un total de 450 000 interventions.

Cette croissance, qui s’explique aussi par l’inflation du prix des vitres (+ 9 % en 2022), a été en partie portée par le développement du segment des clients professionnels (loueurs, courtiers, flottes) en hausse de 22 %. Ce segment représente prés de 20 % des clients.

Ajoutons que depuis 3 ans, la marque a aussi fortement accéléré son déploiement sur le territoire puisqu'en 2019 l’enseigne comptait 334 centres contre 521 à la fin 2022 (141 points relais compris) avec 81 nouveaux centres ouverts l’an passé. Le spécialiste a pour ambition d'ouvrir plus de 50 centres cette année et d'atteindre 120 nouveaux points de services sur tout le territoire et les DOM TOM à l'horizon 2025.

« Nous souhaitons être plus présents dans les villes de 10 000 à 20 000 habitants qui sont des bassins de consommation importants. Nous irons à la rencontre des entrepreneurs qui souhaitent rejoindre notre réseau lors du salon Franchise Expo » a indiqué Grégoire Papillard, directeur du réseau.

France Pare-Brise fêtera cette année ses 30 ans. L’enseigne deviendra à cette occasion le supporter officiel de la Coupe du Monde de Rugby.