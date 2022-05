VivaTech 2022 : les start-up mobilité du Village by CA

© Vivatech / Le Village by CA

Le Village by CA, accélérateur de start-up qui accompagne les grands groupes et les ETI vers le futur de leurs industries, annonce sa présence à la sixième édition de VivaTech qui se tiendra du 15 au 18 juin 2022 à Paris. L’occasion de découvrir ou de rencontrer Trivia, Circle SAS ou encore Reflexe Accident.

« VivaTech 2022 s’annonce cette année encore comme l’évènement européen tech et start-up à ne pas rater, où chacun pourra découvrir des innovations exceptionnelles », s’enthousiasme Fabrice Marsella, président du Village By CA Paris, qui présentera pour l’occasion 26 start-up BtoB de son réseau. Des start-up couvrant des secteurs d’activités très variés et qui bénéficieront d’un espace de 105 m² pendant les quatre jours de l’événement VivaTech.

>> À LIRE AUSSI : WattAnyWhere veut mettre l’éthanol au service du véhicule électrique

Des solutions de mobilité électrique à l’honneur

Dans la catégorie des mobilités, deux start-up seront à suivre.

D’une part, la jeune pousse toulousaine Trivia qui propose un service autonome et connecté de mise à disposition de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique, au sein d’une communauté définie. Sur un modèle BtoBtoC, cette offre s’adresse aux professionnels qui souhaitent mettre à disposition de leurs salariés et/ou clients une solution de micro-mobilité clé en main.

D’autre part, Circle, un véhicule urbain, électrique, 100 % numérique qui est exclusivement dédié aux opérations d’autopartage et à la livraison de colis. Le projet est dirigé par Eric Boullier, ancien patron de Renault et McLaren en Formule 1.

En outre, notons aussi la présence de Reflexe Accident, basée à Clermont-Ferrand. Il s'agit d’une plateforme de gestion de sinistres automobiles indépendante qui profite de Vivatech 2022 pour lancer une innovation sur son marché, à savoir le premier constat amiable entièrement digitalisé.