Vivofleet, le nouveau service de gestion de flotte par Vivocaz

Le monde de la gestion de flotte est en constante évolution, de par les changements de paradigmes que connaît le métier de gestionnaire mais aussi parce que de nombreux acteurs œuvrent désormais sur ce créneau. En témoigne Vivocaz, jeune pousse ayant développé le dossier digital véhicule et ayant intégré la septième promotion du Moove Lab, qui déploie aujourd’hui son champ d’action aux parcs d’entreprises.

Un marché de plus en plus concurrentiel

L’outil initial imaginé par Vivocaz permettait aux utilisateurs particuliers de suivre l’évolution de l’entretien de leurs voitures et de son coût pour organiser leur budget, ceci en réunissant sur un seul portail les factures liées à l’historique des manœuvres effectuées ou encore les documents officiels tels que la carte grise, le permis de conduire, le contrat d’assurance, etc. Une application multi-marques et multi-réseaux qui possède désormais une version adressée aux professionnels en conservant les avantages de l’archivage dématérialisé et de la maintenance prédictive qui facilite la revente et la restitution.

Pour se démarquer des autres services de gestion de flotte en ligne, Vivofleet compte également sur la connectivité et la personnalisation avec un tableau de bord assurant des options individualisables. Sur ce produit se voulant à l’image du client, la possibilité d’envoyer des messages ou des notifications ciblées aux collaborateurs/conducteurs peut aussi faire la différence. Tout comme la remontée d’informations variées (données de frais de route, kilométrage, carte des stations et contrat LOA/LLD) ou le rapport photographique d’état du véhicule. Un panel de fonctionnalités qui promet de s’étoffer prochainement pour coller au mieux à la réalité du quotidien des gestionnaires de parcs.