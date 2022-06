VO : Reezocar ouvre sa première agence

La start-up Reezocar.com fait évoluer son modèle avec l'ouverture d'une première agence à Seclin (59). Baptisé ReezoShop, le point de vente physique a pour objectif de compléter l'expérience digitale des utilisateurs de la plateforme en leur proposant de consulter sur place le catalogue sur écran avec l'aide d'un conseiller, de voir les véhicules et même de les essayer. « L’ouverture d’agences physiques est une évolution naturelle pour Reezocar, dont l’objectif est de sans cesse améliorer l’expérience d’achat des consommateurs en répondant à leurs envies et leurs besoins. Dans un contexte de marché tendu, nous poursuivons notre croissance soutenue et nous sommes convaincus que l’ouverture des ReezoShop apportera la complémentarité d’un catalogue digital exhaustif et la réassurance d’une interaction physique », commente Laurent Potel, P-DG et co-fondateur de Reezocar. De plus, le ReezoShop propose de reprendre l'ancien véhicule de l'acheteur. Ce service comprend une estimation gratuite et sans engagement.

Aujourd’hui, Reezocar dispose d'un catalogue européen de véhicules neufs et d’occasion. Les conseillers sécurisent l’achat et le financement de véhicules dans toute l’Europe et accompagnent les clients par téléphone ou physiquement depuis Lille et Paris. Filiale de la Société Générale depuis 2020, Reezocar fait par ailleurs bénéficier ses clients d'offres de financement avec simulation, notamment en ce qui concerne la LOA sur des véhicules neufs et d'occasion. Avec cette solution clés en main, la start-up a l'ambition de devenir une experte du financement et d'ouvrir d'autres points physiques à court terme.