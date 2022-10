VO : Tchek lance Reprise à distance

L'entreprise française poursuit le développement de solutions dédiées aux professionnels de l'automobile via ses propres technologies d'imagerie et d'intelligence artificielle. Tchek propose plusieurs outils comme Tchek Inspection, qui évalue les frais de remise en état et édite un rapport, et Tchek Remarketing, qui standardise et édite les images des véhicules pour leur publication en ligne et leur revente. Aujourd'hui, l'entreprise lance Tchek Reprise à distance. Ce nouvel outil permet aux professionnels d’effectuer des reprises à distance grâce à une inspection assistée par l’intelligence artificielle Alto AI. L'objectif de cette solution est de faciliter la reprise à distance par les professionnels de véhicules d’occasion, que ce soit auprès des particuliers comme des professionnels, grâce à un état des lieux des véhicules et une estimation rapide des frais de réparation. Accessible depuis un ordinateur, smartphone et tablette, le professionnel qui souhaite acheter des VO à distance crée un dossier, puis envoie un lien par mail ou SMS au vendeur. De son côté, ce dernier réalise une auto-inspection en prenant le véhicule en photo. Ensuite, la technologie Alto AI contrôle la conformité des images et identifie les rayures, frottements et bosses jusqu’à 2 centimètres d’épaisseur. L’IA chiffre les frais de remise en état en quelques secondes et la grille tarifaire de chaque entreprise, en reconnaissant l'immatriculation et le VIN.

En ce qui concerne l'avenir de Tchek Reprise à distance, l'entreprise se dit convaincue qu'elle peut être appliquée à différents secteurs comme le leasing et l'assurance, ses prochains marchés. En effet, Tcheck entend déployer sa technologie à plus grande échelle, notamment en l'interfaçant avec d'autres outils et en répondant à la demande d'autres marchés de la mobilité. En plus, de son implantation dans 13 pays, l'entreprise a également l'ambition de se déployer encore plus à l'international dans les années à venir.