VO : WeeCars se déploie en France

Le réseau d'agence WeeCars s'occupe du rachat ou de la vente de véhicules d'occasion à la place du propriétaire et en son nom. L'objectif est ainsi de faciliter et sécuriser la vente de véhicules d'occasion des particuliers. La reprise du véhicule est effectuée en 24 heures et un acheteur est trouvé dans les 30 jours. Ensuite, la transaction (par virement) est effectuée au meilleur prix.

Toutes les demandes de mise en vente sont centralisées. Une fois qualifiées, elles sont redistribuées sous forme de rendez-vous à l’agence située à proximité de la demande. Parallèlement, les acheteurs ont accès à un large panel de véhicules d'occasion révisés et assurés un an.

Leader du marché de l'agence automobile en France d'ici 2025

Après une première concession pilote à Montpellier, WeeCars se déploie en franchise dans toute la France. D'ici à la fin de l'année, le réseau a l'ambition d'être présent dans 20 villes. L'objectif d'ici à trois ans est de devenir le leader en France du marché de l'agence automobile. Ainsi, WeeCars souhaite s’implanter dans toutes les agglomérations de plus de 120 000 habitants. WeeCars recrute alors une cinquantaine d'entrepreneurs locaux afin d'accélérer le développement du réseau. Ces derniers peuvent bénéficier d'une solution clés en main et d'un accompagnement incluant :