Vodaphone Automotive accompagne les flottes dans la maîtrise de la consommation en carburant

Les hausses et les fluctuations imprévisibles du prix des carburants plombent la rentabilité des entreprises qui gèrent une flotte de véhicules, peu importe sa taille. Pour accompagner les entreprises dans leur optimisation du poste carburant, qui représente jusqu’à 60 % des coûts opérationnels d’une flotte, Vodaphone Automotive rappelle les atouts de sa solution Vodafone Business Fleet basée sur l’installation d’un boîtier télématique adossée à une solution de gestion de flottes afin d’avoir une vision claire de la consommation de chaque véhicule mais aussi de détecter des anomalies et d’encourager une conduite plus responsable.

« Si l’on parle du carburant, en fonction des paramètres, on estime que l’installation d’un boîtier télématique et l’analyse des données connectées permet une économie de carburant de l’ordre de 7 à 15 % », explique Anthony Tudal, senior sales manager de Vodafone Automotive France.

Vodafone Automotive propose une solution qui permet d’encourager l’écoconduite mais également de mieux organiser les tournées. Par ailleurs, toute consommation anormale, par rapport aux données constructeurs, peut être détectée et signalée. Autre avantage : la mise en place d’alertes pour la vérification régulière de la pression des pneus et limiter ainsi la consommation de carburant jusqu’à 10 %. La gestion de flottes c’est aussi, plus largement, des économies sur le risque d’accidents, le poste assurance et l’entretien.