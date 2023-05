Voie réservée sur le périphérique : décriée, elle risque pourtant de perdurer !

Dimanche 28 mai, le verdict définitif de la consultation publique – lancée le 17 avril dernier par la Mairie de Paris – est tombé, sans appel : les usagers du périphérique parisien sont très majoritairement contre le maintien d’une voie réservée au covoiturage, aux transports collectifs et aux taxis après la tenue des Jeux olympiques de Paris 2024. Sur les 6 565 avis recensés, plus de 8 sur 10 (85,8% précisément) ont en effet exprimé un « non » franc et massif, tandis que le « oui », lui, n’a rassemblé que 13,5% des suffrages. Un camouflet qui n’éteint néanmoins pas les ambitions, prônées par la maire Anne Hidalgo, de voir ce dispositif de voie réservée demeurer officiellement.

Une prise de température, pas un référendum

Devant s’étendre entre les portes de Sèvres (15e arrondissement) et de Bercy (12e arrondissement) afin de « développer un usage plus vertueux et économique de la voiture » selon la Mairie de Paris, ce projet de voie réservée induisait, pour beaucoup de Franciliens consultés, un risque d’intensification des embouteillages et donc de la pollution. Il faut rappeler que le périphérique parisien, qui souffle cette année ses 50 bougies, est emprunté quotidiennement par près de 1,2 million de véhicules.

Malgré les craintes formulées, la Mairie de Paris ne compte pas abandonner ses plans mais simplement les ajuster. Comme l’avaient précisé David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo en charge de la transformation de l’espace public, dans Le Parisien, cette consultation n’avait aucun pouvoir contraignant. Par conséquent, la municipalité se laisse « le temps d’analyser tout ce qui a été dit » et de prendre « en compte les propositions sur les usagers autorisés à emprunter les voies, comme les personnes à mobilité réduite, les VTC ou les deux-roues par exemple. » L’augmentation du nombre de parkings relais autour de la capitale ou encore la mise en place d’un « péage urbain » font également partie des pistes pointées par les répondants à cette consultation.

Une étude d'impact réclamée

Si cette voie réservée entend lutter contre l’« autosolisme », et donc d’éviter la mise à la route de 100 000 à 200 000 véhicules par jour, elle ne convainc donc pas, et ce jusque dans les rangs de la classe politique. Ainsi, dans une tribune publiée ce week-end dans le JDD, 1 800 élus franciliens – dont la présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse – déplorent la « volonté unilatérale d'Anne Hidalgo » et requièrent la parution d'une étude d'impact indépendante car « il n'est pas possible de prendre une décision de cette nature sans au préalable s'interroger sur les possibles conséquences qu'un tel projet impliquerait pour la circulation et pour la qualité de l'air en Île-de-France. »

Sans oublier qu’en plus d’envisager la pérennisation de cette voie réservée sur le périphérique, qui s’ajoute aux restrictions de circulation découlant de la ZFE, la maire de Paris souhaite aussi limiter la vitesse sur cet axe, passant ainsi de 70 km/h à 50 km/h. Toutefois, les décisions définitives de l’édile ne devraient pas être connues avant mi-juillet 2023. D’ici-là, les habitants du Grand Paris n’ont pas fini de ronger leur frein, ou plutôt leur volant...