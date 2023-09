Voilà à quoi ressemble le nouveau Peugeot e-3008

Le Peugeot 3008 se dévoile plus tôt que prévu. Attendue avec impatience, la troisième génération du SUV compact à succès du constructeur français a sillonnée les routes européennes cet été sous d'épais camouflages et sera officiellement révélée mardi 12 septembre à 12h30 depuis le berceau historique de la marque, à Sochaux, où il sera produit.

Cependant, « la marque Peugeot ne résiste pas au plaisir de partager un aperçu de la créativité de son design avec quelques images, en avant-première », est-il indiqué dans un communiqué... au lendemain de la fuite de quelques photos sur des forums spécialisés.

Ainsi, le nouveau Peugeot 3008 et sa déclinaison 100 % électrique Peugeot e-3008 cèdent à la mode du SUV coupé, initiée par les constructeurs premiums allemands (BMW, Audi et Mercedes-Benz en tête) voilà maintenant une douzaine d'années.

Une silhouette originale dans la gamme Peugeot - qui n'est pas sans rappeler celle de la berline fastback Peugeot 408 - caractérisée par une ceinture de caisse assez haute, de faibles surfaces vitrées et surtout une poupe plongeante.

Les nouveaux 3008 et e-3008 sont les premières Peugeot bâties sur la plateforme STLA-Medium

Le lancement de cette nouvelle génération de SUV coupé compact, décliné en thermique et en 100 % électrique, coïncide avec l’utilisation de la nouvelle plateforme STLA Medium, dédiée aux véhicules des différentes marques de Stellantis présents sur les segments C et D (véhicules compacts et familiaux). Deux catégories de produits qui représentent 50 % des ventes mondiales, soit 35 millions de voitures en 2022.

Nouvelle génération de Peugeot i-Cockpit à l'intérieur des 3008 et e-3008

Comme l'indiquait déjà Peugeot avant l'été, ses nouveaux SUV compacts sont dotés de la nouvelle évolution du Peugeot i-Cockpit.

Un aménagement spécifique au constructeur sochalien qui se caractérise par une planche de bord intégrant un écran panoramique incurvé de 21 pouces haute définition, qui semble flotter dans l'habitacle, associée à un petit volant redessiné et de nouvelles commandes tactiles.