Voiture de l’Année 2023 : Peugeot et Renault restent en lice

Les organisateurs du Prix de la Voiture de l’Année (Car of the year) ont dévoilé la liste des sept finalistes 2023. Peugeot, avec la 408, et Renault, avec le SUV Austral, peuvent toujours prétendre à la distinction suprême.

Les organisateurs ont révélé le premier résultat des votes du jury de la Voiture de l’Année 2023, détaillant la liste de sept finalistes. Sept modèles qui peuvent prétendre succéder au Kia EV6 le 13 janvier 2023 lors de la révélation du lauréat dans le cadre du salon automobile de Bruxelles.

Les finalistes sont : Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X, et Volkswagen ID. Buzz.

Les modèles de luxe et de sport passés de mode…

Et voici donc la liste des modèles éliminés : Alfa Romeo Tonale, BAIC EU5, BMW X1/iX1, BMW i7, BYD Tang, Citroën C5 X, Dacia Jogger, DFSK Seres 5, Ferrari 296 GTB, Ferrari Purosangue, Honda Civic, Hongqi E-HS9, Jeep Grand Cherokee, Kia Sportage, Land Rover Range Rover/ Land Rover Range Rover Sport, Lexus RX, Lotus Emira, Lucid Air, Maserati Grecale, Mazda CX-60, McLaren Artura, Mercedes-Benz GLC, Mercedes-EQ EQE, Mercedes-AMG SL, MG 4, MG 5, Nio ES8, Nio ET7, Nissan X-Trail, Opel/Vauxhall Astra, Ora Cat, Smart #1, Toyota Aygo X, Toyota Corolla Cross, Toyota GR86, Vinfast VF8, Vinfast VF9, Xpeng P5.

On note que les véhicules chinois, massivement représentés pour la première fois, n’ont pas passé le cut de la première sélection. Les modèles de luxe (BMW, Ferrari, Range Rover, Lexus, Lotus, Maserati, McLaren…) n’ont pas non plus fait recette, pas plus en mode sportif que limousine.

Le capital sympathie du Volkswagen ID.Buzz

Deux modèles français ont en revanche une belle carte à jouer : la Peugeot 408 et sa silhouette au positionnement hybride et le Renault Austral dans sa partition de SUV bien dans l’air du temps. Reste à se méfier des styles clivants des Nissan Ariya et Toyota bZ4X et surtout, du capital sympathie que dégage le Volkswagen ID.Buzz.