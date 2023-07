Voiture électrique abordable : les échanges du tac au tac entre Stellantis et le gouvernement français

Dans un entretien accordé au Figaro, le 5 juillet 2023, le patron de Stellantis rappelle tout simplement qu’il n’est pas possible de produire une petite citadine électrique compétitive en France face aux deux géants mondiaux Tesla et BYD. Bruno Le Maire lui répond du tac au tac qu’il est capable de le faire, rappelant que Luca de Meo, CEO du groupe Renault le fait bien avec la R5 électrique…

Carlos Tavares dit « non » au gouvernement

Certainement lassé par cette pression du gouvernement français, Carlos Tavares a rappelé que son groupe produira « 12 modèles électriques à forte valeur ajoutée en France. Cinq des 7 modèles de la marque Peugeot sont fabriqués en France L'équation économique liée à la relocalisation forcée de ce projet ne serait ni dans l'intérêt de l'entreprise, ni dans celui du pays ». Et d’ajouter agacé : « D'ailleurs, demande-t-on à Elon Musk ou à BYD de fabriquer des voitures du segment B en France quand on cherche à les y attirer ? Quel paradoxe que d'applaudir les nouveaux entrants qui n'ont pas d'héritage tout en demandant à ceux qui ont contribué à la richesse collective depuis plus d'un siècle de se livrer à des exercices très périlleux - y compris sur le plan social ! »

Stellantis affaibli, le gouvernement appuie

Tandis que Stellantis connaît actuellement quelques difficultés sur le plan commercial depuis le début de l’année et avec son réseau, le directeur général du groupe hausse le ton. Il rappelle à juste titre « que les constructeurs chinois arrivent en Europe avec des coûts inférieurs de 20 à 25% et que s'ils le souhaitent, ils peuvent mettre tout le monde dans le rouge. Et c’est déjà le cas puisqu’à travers deux baisses successives des prix de la voiture électrique, initiée par Tesla depuis le début de l’année, plusieurs grands groupes se retrouvent fragilisées. C’est le cas notamment de Stellantis ou encore Volkswagen Group qui a annoncé un changement de cap récemment pour faire face à cette nouvelle bataille de l’électrique qui s’engage. Les difficultés actuelles, internes et externes, de Stellantis ne sont sans doute pas étrangères à l'insistance du gouvernement au niveau de la production de la voiture électrique.

La petite voiture électrique abordable : un enjeu stratégique

Pour rappel, cette pression gouvernementale sur Stellantis ne date pas d’hier. Elle s’est engagée depuis plusieurs mois. Le gouvernement ayant besoin d’une voiture électrique abordable produite en France pour espérer lancer son leasing social. Pourtant, Stellantis a annoncé officiellement sa décision de produire sa petite citadine 100 % électrique, l'e-208, en Espagne, le gouvernement français ne se résigne pas et intensifie ses efforts pour rapatrier ce modèle sur le sol français.

Malgré les pressions exercées depuis plusieurs mois par le gouvernement français sur Carlos Tavares, P-DG de Stellantis, afin que la production de la Peugeot e-208 soit basée en France, les plans du groupe s'orientent vers l'usine espagnole de Figueruelas, près de Saragosse. En effet, cette usine est déjà chargée de la production de l'Opel Corsa-e et accueillera également la nouvelle Lancia Ypsilon en 2024.

Bruno le Maire met au défi Carlos Tavares de produire en France !

Suite à cette interview pour le Figaro, la réponse du gouvernement ne s’est pas faite attendre. Lors d’une interview pour BFM ce matin, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a demandé à Carlos Tavares de "relever le défi de construire des petits véhicules électriques en France ». Rappelant à cette occasion que Carlos Tavares « était bien content tout de même de bénéficier des aides françaises et du bonus écologique.

"Faites comme Luca de Meo avec la R5"

Et d’ajouter : « Moi, j’ai un seul point de désaccord avec Carlos Tavares : quand on voit les changements et l’accélération du changement climatique, je pense qu’il faut accélérer la bascule vers le véhicule électrique. Je sais que Carlos Tavares est un homme de défis, qu’il a relevé brillamment dans sa carrière industrielle. Et je souhaite qu’il relève le défi de construire des petits véhicules électriques comme la e-208 en France, comme le fait Luca de Meo (Renault Group) avec la R5 ».