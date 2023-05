La France envisage d'exclure Tesla et la Chine de son bonus écologique

Face à la poussée des marques chinoises et de l'américain Tesla, le gouvernement français pourrait intégrer un nouveau critère d'obtention du bonus écologique de 5000 euros à travers le bilan carbone de l'usine de production du véhicule. Une mesure protectionniste moins brutale que l'Inflation Reduction Act américaine mais qui vise à exclure les véhicules non produits en France.

Le jeudi 11 mai 2023, Emmanuel Macron et son gouvernement présenteront à Dunkerque l'ensemble du plan Industrie verte dont l'objectif est de réindustraliser la France dans le cadre des énergies bas carbone et du nucléaire. A l'intérieur de ce plan, le Président de la République révèlera la réforme du bonus écologique attribué lors de l'achat d'une voiture électrique.

Une ligne Maginot pour protéger l'industrie automobile

Depuis plusieurs mois, le gouvernement se creuse la tête pour essayer de résoudre la quadrature du cercle... Avec la voiture électrique, nous sommes dans une guerre de mouvement qui s'accélère chaque semaine. Il fallait stopper les 5000 euros de bonus écologique attribués aux voiture électriques produites en Chine ainsi qu'à Tesla dont les ventes ne cessent de progresser dans l'Hexagone. Le gouvernement français a imaginé une nouvelle ligne Maginot. En même temps, la France ne souhaitait pas s'embarquer dans une mesure protectionniste comme l'ont fait les Etats-Unis avec l’IRA (pour Inflation Reduction Act) en ne réservant une aide financière qu'aux seules voitures électriques produites sur le territoire américaine.

Une mesure protectionniste respectable

Une telle mesure irait à l'encontre des règles dictées par l'Union européenne et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le gouvernement semble avoir trouvé la parade en conditionnant le futur bonus écologique à un nouveau critère : le bilan carbone de l'usine produisant la voiture électrique qui dépend de l'énergie utilisée. Cette mesure aurait l'avantage de favoriser les productions sur le sol français forte en énergie électrique issue du nucléaire. Le continent européen pourrait entrer dans ces nouveaux critères même si nous ne sommes pas sûrs que les usines allemandes aient un bilan CO2 qui répondent toutes à ce critère propre.

En baissant ses prix, Tesla a fait sauter la banque !

Rappelons que le bonus écologique est attribué aujourd'hui en France pour l'achat d'une voiture 100% électrique neuve, avec une subvention de 5000 euros, sans condition de revenus, pour tous les modèles à moins de 47.000 euros et de moins de 2,4 tonnes. Et qu'il n'est désormais plus proposé pour les voitures hybrides rechargeables, qui en bénéficiaient encore l'an dernier. En baissant intelligemment ses prix depuis quelques mois, le constructeur américain Tesla commercialise son Model Y comme son Model 3 sous cette barre des 47 000 euros. A cela s'ajoute la Dacia Spring, voiture électrique le plus vendue en France, qui est tout simplement produite en Chine.

La Dacia Spring et le Model Y de Tesla sortiraient du bonus

Dans l'attente des précisions du gouvernement concernant ce nouveau critère CO2 à la production, les modèles Spring, Model Y, Model 3 ou encore la voiture chinoise MG4 perdraient de fait le bénéfice de ce bonus de 5000 euros à l'achat. Une mesure qui pourrait favoriser la Mégane E-Tech de Renault produite dans l'usine de Douai (59). Tandis que plusieurs modèles des marques du groupe Stellantis pourraient être les grandes gagnantes de cette nouvelle mesure malgré leur faible autonomie par rapport aux autres modèles chinois fabriqués à partir d'une véritable plateforme électrique.

Faire reculer la Chine, nouveau maître du jeu automobile