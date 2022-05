Voiture électrique : la nouvelle filiale Battery Valley de Volkswagen Group prend forme

Le 20 mai dernier, le groupe Volkswagen a réuni l’équipe de lancement chargée de développer et de structurer rapidement l’ensemble de ses activités liées aux nouvelles technologies de batterie.

Volkswagen veut contrôler la fabrication des batteries

Ces recrues seront rassemblées à Salzgitter, en Basse-Saxe, sous la direction de Frank Blome. Elles ont pour mission de développer les activités de Volkswagen sur ce marché très porteur, afin que le groupe s’impose comme fabricant de batteries à l’échelle internationale. À cette fin, une nouvelle société européenne a été fondée, dirigée par un directoire de six membres – tous experts d’envergure internationale dans les domaines des technologies, des achats, de la production et des finances.

De la production au recyclage

Ils prendront leurs fonctions le 1er juin prochain, et superviseront l’ensemble des étapes de la chaîne de création de valeur : approvisionnement en matières premières et traitement, développement des éléments de batterie, et gestion des six giga-usines déjà existantes. Ils développeront également de nouveaux modèles opérationnels, basés notamment sur la réutilisation des batteries de véhicules usagées et le recyclage en boucle fermée des précieux matériaux bruts. Le siège social de cette entreprise sera établi sur le site industriel de Salzgitter, point névralgique du groupe en Europe pour ce type d’activités.



Rappelons que le groupe Volkswagen décline l'ensemble de sa mutation vers l'électrique par un contrôle interne de l'ensemble de ces nouveaux métiers, tant au niveau de la batterie que du digital ou encore l'univers du software.