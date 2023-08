Voiture électrique : le constructeur chinois BYD triple son bénéfice net

Un bénéfice net triplé grâce à la demande croissante de véhicules propres

Depuis plus d'un an, le constructeur automobile chinois BYD tutoie les sommets du marché mondial de la voiture électrique aux côtés de l'américain Tesla. Cela s'est confirmé encore le 28 août 2023 lors de l'annonce des résultats financiers du groupe pour le premier semestre 2023. Sur cette période, son bénéfice net semestriel enregistre une augmentation de 204,6 % sur un an. Une performance alimentée par la forte demande de véhicules propres en Chine.

En effet, au cours de la période de janvier à juin, BYD a enregistré un bénéfice net de 10,95 milliards de yuans (1,39 milliard d'euros), confirmant ainsi les prévisions déjà faites en juillet par l'entreprise. De plus, son chiffre d'affaires semestriel a également connu une croissance significative de 72,7 % par rapport à l'année précédente, atteignant 260,1 milliards de yuans (33,06 milliards d'euros). Ces résultats témoignent de la solide position de BYD sur le marché.

L'irrésistible ascension de BYD en Chine

Portant l'acronyme "Build Your Dreams" (Construisez vos rêves), BYD est devenue l'une des marques les plus en vogue dans le domaine des véhicules électriques en Chine. Alors que le pays s'engage à réaliser des ventes automobiles principalement axées sur les véhicules électriques et hybrides d'ici 2035, BYD tire profit de ce changement et se positionne comme un acteur majeur de cette transition.

L'influence de BYD sur les constructeur occidentaux

À l'origine spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries, l'entreprise a diversifié ses activités vers le secteur automobile à partir de 2003. Aujourd'hui, de nombreux constructeurs étrangers tels que Tesla, BMW, Mercedes, Audi, Toyota et Ford dépendent des batteries de BYD. Cette expertise a permis à l'entreprise de devenir le premier constructeur mondial à dépasser le seuil de 5 millions de véhicules électriques produits en un seul mois.

L'essor de l'électromobilité en Chine

En 2022, les ventes de véhicules hybrides et électriques en Chine ont presque doublé, représentant plus d'un quart des véhicules vendus selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). Ce qui devrait permettre au constructeur chinois d'occuper la première place mondiale sur la voiture électrique devant l'américain Tesla.