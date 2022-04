Voiture électrique : le groupe Lempereur inaugure un salon électrique à l'Arena de Liévin

Du 1er au 3 avril 2022, le groupe Lempereur organise, à l'Arena de Liévin, son premier salon dédié au véhicule électrique et hybride. Un évènement qui rayonne dans toute la région du Nord-Pas-de-Calais et rassemble les onze marques commercialisées par le distributeur automobile.

Le 1er avril 2022, avec l'ensemble des élus de la région, Jean-Paul Lempereur a inauguré son premier salon dédié au monde du véhicule électrique et hybride. Reporté deux fois pour cause de Covid, le dirigeant était heureux de pouvoir présenter enfin au public l'ensemble des modèles électrifiés des marques qu'il représente dans la région.

Un salon pour lever les tabous sur l'électrique

« C’est un salon pour lever les sujets tabous sur l’électrique afin que l'automobile reste un plaisir », a déclaré Jean-Paul Lempereur président du groupe Lempereur. Et d’ajouter : « L’automobile restera le moyen le plus adapté et le plus sûr pour se déplacer d’un point à un autre malgré le car-bashing ».

Onze marques représentées

Dans cet espace couvert de l'Arena de Liévin, onze marques portées par le groupe sont représentées à travers une cinquantaine de modèles ainsi que plusieurs véhicules d'occasion. On retrouve notamment BMW, Mini, Mazda, Hyundai, Opel, Fiat, Jeep, MG, Nissan, Seat et Cupra. À noter la présence, en avant-première, du SUV Nissan Ariya.

Dans cet espace couvert de 4 000 m2, près de 70 voitures électriques et hybrides y sont exposées. Un parc d'essai extérieur regroupe quant à lui 25 véhicules. Le groupe attend au total 10 000 personnes sur trois jours avec un objectif de 100 ventes pour un salon qui pourrait devenir un rendez-vous annuel si le public adhère à ce nouveau format pour un distributeur automobile.