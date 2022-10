Voiture électrique : un projet difficile à concrétiser

Compte tenu du contexte environnemental et une réglementation favorable aux véhicules électrifiés, acheter ce type de motorisation a convaincu plus de la moitié (54 %) des Français interrogés par Odoxa pour son enquête. Parallèlement, 12 % d’entre eux seulement se déclarent « attachés » au véhicule thermique. Toutefois, si 30 % du panel de l’étude formulent l’envie d’acheter une voiture électrique et 45 % de céder à l’appel de l’hybride, les volontés affichées ont bien du mal à se réaliser puisque, dans les faits, il n’y a que 11 % des sondés qui admettent avoir franchi le cap de l’électromobilité.

Le véhicule électrique encore inaccessible à une large majorité

La voiture électrique s’inscrit dans l’offre de quasiment tous les constructeurs, qui comptent de plus en plus de VE dans leurs catalogues. Pour autant, ces modèles peinent à séduire le porte-monnaie des automobilistes à cause, en premier lieu, de leur coût d’achat, trop élevé pour 72 % des Français sondés. Il faut dire que ces véhicules embarquent des technologies onéreuses qui les rendent inabordables malgré des aides et des incitations financières comme le bonus écologique (de 6 000 euros et même 7 000 euros pour les ménages les plus modestes).

>> À LIRE AUSSI : Observatoire Cetelem 2023 : la hausse du coût de la mobilité accentue les inégalités

Malheureusement en plus du prix de vente d’un VE, s’ajoute à la facture l’abonnement à un service de recharge, voire l’installation d’une borne à domicile, le manque d’autonomie et le nombre de bornes de recharge insuffisant en itinérance constituant les deux autres obstacles à l’adoption d’un VE pour respectivement 53 % et 37 % des sondés. Cependant, chez les pros de la Tech, le podium des raisons n’est pas le même car le manque d’autonomie (66 %) prend le pas sur le coût (62 %) tandis que l’insuffisance du maillage de bornes et la durée de recharge du véhicule trop longue arrivent en troisième et quatrième positions (51 % et 32 %).

L’hydrogène comme solution d’avenir ?

Si, c’est certain, le thermique ne représente plus l’avenir de la voiture, la mobilité de demain pourrait s’incarner dans de nombreuses autres formes. Pour le grand public, les voitures hybrides (67 %) et les véhicules à hydrogène (63 %) arrivent en tête des solutions les plus envisageables, devant les véhicules électriques (48 %). Les professionnels de la Tech, eux, voient le futur se dessiner avec la voiture à hydrogène (77 %), avant la voiture électrique (60 %) et les dérivés hybrides (58 %). Quant à la voiture autonome, 43 % des Français et 55 % des professionnels de la Tech pensent qu’elle représente l’horizon automobile même si, elle aussi, possède une dimension dispendieuse.

>> À LIRE AUSSI : Recharge : l'Europe fixe des objectifs nationaux pour le déploiement des bornes

Quid de l’autopartage ?

Alors que 22 % des Français et 25 % des professionnels de la Tech se disent prêts à ne plus posséder de voiture, envisager d’abandonner ce moyen de locomotion sous-entend trouver une alternative viable, ce qui n’est pas toujours le cas pour les déplacements inter-régions ou inter-urbains. L’autopartage pourrait ainsi tirer son épingle du jeu mais seuls 7 % des Français interrogés et 11 % des pros de la Tech sondés seraient prêts à tenter la pratique. Au total, le potentiel d’autopartageurs n’atteint donc même pas un quart de la population. À moins que les entreprises n’influencent cet usage, la moitié des sociétés promouvant une mobilité plus éco-responsable.

Les sociétés de la Tech en tête des expérimentations de mobilité

Un salarié répondant à l’enquête Odoxa sur deux (49 %) dit en effet travailler dans une entreprise qui encourage les nouvelles mobilités, à vélo ou à trottinette (31 %) ainsi que le covoiturage (30 %). Néanmoins, seuls 19 % des salariés se sont vu proposer un forfait mobilités durables tandis que pour les professionnels de la Tech, le taux grimpe à 32 %. Quant à incitation vélo, elle atteint 54 % et le covoiturage 52 %. Preuve que les secteurs de l’innovation et du numérique se penchent de façon plus concrète et efficace sur la question de la mobilité électrique, en voiture mais pas que…