Voiture électrique : VinFast ralenti par les réglementations européennes

L'Automobile & L'Entreprise : Où sont situées les usines VinFast pour les modèles destinés à l'Europe/France ?

Jean-Christophe Mercier : Actuellement, pour l’Europe et la France, les eSUV VinFast sont produits à l’usine de Hải Phòng (Vietnam) : un complexe de fabrication automobile à la pointe de la technologie avec une agilité de premier plan lui permettant d'atteindre 90% d’automatisation.

A&E : Il y a eu beaucoup d'annonces, des superbes showrooms comme boulevard Raspail à Paris. Mais les voitures ne viennent pas. Quelle est la raison ?

JC.M : En raison des différences de réglementations entre les marchés internationaux, le temps nécessaire pour obtenir l'homologation en Europe est bien plus long que ce que nous avions anticipé. Nous finalisons également les procédures pour l'EURO NCAP afin de confirmer la qualité des voitures VinFast avant leur livraison sur le marché européen.

A&E : Les voitures sont-elles adaptées à la France techniquement et en matière de sécurité (Euro NCAP)?

JC.M : VinFast a achevé les procédures d'homologation et nous avons l’autorisation de commercialiser des voitures sur le marché européen. Le VF 8 a également réussi avec succès les procédures de tests FMVSS de la NHTSA, et a obtenu la note globale de 5* au ASEAN NCAP avec un score global de 89.5. Nous poursuivrons notre objectif d'obtenir 5* à l’Euro NCAP.

>> À LIRE AUSSI : VinFast devient le troisième constructeur automobile mondial

A&E : Les clients européens et français sont très exigeants en matière de qualité de finition. Les VinFast européennes ont-elles des matériaux/finitions spécifiques

JC.M : Nous avons pris l’engagement auprès de nos clients de proposer un très haut niveau de qualité. Les véhicules électriques de VinFast ne sont pas seulement conçus pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées. Ils sont équipés de technologies de pointe et de composants de haute qualité provenant de partenaires leaders de l'industrie. Ils sont également dotés de finitions conformes aux normes internationales de qualité. C’est pour cela qu’ils répondent aux exigences les plus élevées des clients à l'échelle mondiale. Aujourd’hui, le VF 8 est homologué pour le marché européen et est en conformité avec les normes de sécurité. Notre objectif est d'atteindre la note de 5* à l'Euro NCAP.

A&E : Quel est le niveau d'exigence des usines VinFast? Cela se ressent-il sur la durée de garantie des voitures?

JC.M : Nous proposons une des meilleures garanties du marché : 10 ans ou 200 000 km pour les VF 8 et VF 9 dans le monde. En phase avec notre philosophie de garder le client au centre de nos préoccupations, VinFast propose à clients ses européens une solution complète sur la partie après-vente. Elle inclue l'assistance routière (en collaboration avec IMA), un réseau paneuropéen de réparation de véhicules et de services en partenariat avec Fixico, un service mobile, une recharge mobile, ainsi qu’un Service d’Assistance et Réparation 24h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, afin que les clients puissent profiter pleinement et sereinement de leur véhicule VinFast.

A&E : La stratégie est-elle à la japonaise ou chinoise avec des modèles tout équipés pour réduire les délais de livraison ?

JC.M : VinFast s'engage à offrir à ses clients une expérience optimisée, quelle que soit la finition ou la version qu'ils choisissent. Les modèles VF 8 et VF 9, disponibles en finitions Eco et Plus, sont de série, dotés de nombreuses fonctionnalités telles que les sièges et volant chauffants, l'éclairage d'ambiance, affichage tête haute, assistance vocale, et bien plus encore. De plus, les modèles VF 8 et VF 9 sont préchargés avec le système de conduite autonome assistée avancée. D’autres marques proposent cette option pour au moins quelques milliers d'euros supplémentaires. Prenons l'exemple du modèle VF 8 Eco de VinFast : il présente les mêmes spécifications que le VF 8 Plus, y compris la transmission intégrale, les sièges et le volant chauffants, l'affichage tête haute, l'écran multimédia de 15,6 pouces, le système d'éclairage d'ambiance, le système de conduite autonome assistée avancée comprenant la fonction d'assistance au changement de voie automatisé, l'assistant virtuel Alexa, ...

A&E : En matière de financement, quelle est la stratégie ? LLD, crédit classique ?

JC.M : VinFast innove sans relâche pour proposer des solutions de financement flexibles qui répondent aux demandes et préférences du plus grand nombre de clients. En phase de lancement, VinFast est en partenariat avec CA Auto Bank, une filiale de Crédit Agricole Consumer Finance spécialisée dans le financement automobile, afin de proposer aux clients européens un large éventail d'options de produits financiers et d'assurance. Une gamme complète d'options Financement et Assurance (F&I) sera déployée en plusieurs phases, garantissant aux clients une approche guichet unique et des offres étendues. De plus, VinFast s'est également associé à BCA pour mettre en place une solution de reprise, offrant ainsi une expérience simple et fluide lors de leur transition vers la mobilité électrifiée.