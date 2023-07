Voitures connectées : après Ford, BMW et Mini, Renault Group ouvre ses données à Targa Telematics

Selon un nouveau rapport de recherche du cabinet d'analyse IoT Berg Insight, la voiture connectée constitue une tendance majeure de l'industrie automobile. Selon les estimations, près de 72 % des modèles vendus dans le monde en 2022 étaient déjà équipés de systèmes télématiques intégrés par les constructeurs, et ce chiffre devrait même atteindre 94 % en 2027. Afin d’exploiter pleinement cette opportunité, Targa Telematics accélère sa stratégie d'intégration de données. Ainsi après Ford et BMW Group (BMW et Mini) en début d'année, le spécialiste de la télématique vient de signer un partenariat majeur avec Renault Group. Objectif : étoffer sa gamme de solutions pour les véhicules connectés, grâce à l'intégration des données des véhicules Renault et Dacia.

Connexion au système « Renault Easy Connect for Fleet »

Dans le cadre de cet accord, Targa Telematics, en sa qualité de fournisseur agréé de services télématiques de Renault, sera autorisé à utiliser le système « Renault Easy Connect for Fleet », en connectant et en activant la plupart des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers du groupe (Zoé, Twingo, Trafic, Mégane, Master, Kangoo, Clio, Captur, Express Van, Austral et Arkana, ainsi que les Dacia Duster et Dacia Spring).

Le partenariat prévoit l'intégration des flux de données de la flotte directement à la plateforme de Targa Telematics afin de fournir aux gestionnaires de flotte et aux conducteurs un nombre accru de services numériques, en simplifiant le processus de déploiement des solutions. Cela "permettra d’élaborer de nouveaux services de mobilité à partir de dispositifs embarqués, reposant sur le kilométrage, la consommation de carburant, les données générées par les véhicules électriques, la position GPS et d'autres indicateurs, sans qu'aucune installation ne soit nécessaire", explique le télématicien.

Alberto Falcione, vice-président et responsable des ventes chez Targa Telematics, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat avec Renault dans le cadre de notre stratégie globale de collaboration avec des acteurs majeurs de l'industrie automobile, qui nous a déjà permis de nouer toute une série d'accords similaires. Ces initiatives nous permettent de renforcer notre positionnement dans le secteur de l'intégration globale des données, d'améliorer nos solutions de mobilité connectée et de fournir des services à forte valeur ajoutée à nos clients. »