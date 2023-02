Voitures d’occasion : le réseau Ewigo s’offre une campagne télé

Spécialiste de l’achat et de la vente de véhicules d’occasion entre particuliers, le réseau Ewigo soigne son image de marque et sa notoriété en investissant dans une nouvelle campagne de publicité à la télévision.

Durant le mois de février 2023, le réseau Ewigo sera présent à la télévision à travers une campagne focalisée sur deux émissions phares des chaînes TF1 et France 2, à savoir Automoto (900 000 téléspectateurs le 5 février 2023) et Télématin (800 000 téléspectateurs le 1er février 2023).

Travailler sur la notoriété du réseau

« Pour cette deuxième présence en télévision depuis 2020, l’enseigne inaugure un nouveau spot de 8 secondes, qui s’attache à transmettre les points forts d’Ewigo : son professionnalisme et la qualité de ses services, sur le marché des véhicules d’occasion », indique un communiqué. En outre, le réseau de franchisés répond ainsi à une demande de ses membres « désireux d’une communication de l’enseigne sur un média de masse afin d’accélérer leur développement », notamment via des flux entrants.

Ewigo s’articule désormais autour de 116 agences en France

La direction d’Ewigo a retenu l’agence Victoria pour orchestrer cette campagne en choisissant la simplicité avec un message clé : « Vendre et acheter en toute sécurité avec Ewigo et oui, c’est notre métier ». Le réseau fondé et présidé par Florent Barboteau avait déjà déployé une nouvelle plateforme digitale en fin d’année 2022 et confirme donc sa volonté d’investir au moment où la concurrence se renforce sur le marché de l’occasion. Ewigo accueille les nouveaux membres issus de la promotion Ford Mustang qui s’est achevée en décembre 2022, notamment à Toulon Est et Cholet, et fait aujourd’hui valoir 116 points de vente en France.