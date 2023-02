Voitures de plus en plus grosses : un problème de taille !

Saviez-vous qu’une Fiat 600 des années 1960 tient dans l’empattement d’une Cadillac Escalade de 2019 ? Si, en essayant de manœuvrer dans une place de stationnement exiguë ou une rue étroite vous vous êtes déjà fait la réflexion que les véhicules produits à l’heure actuelle possèdent des dimensions excessives pour certains aménagements routiers et urbains, ce n’est donc pas qu’une impression. Comme en témoigne le site suisse Carsized.com, qui propose une étude visuelle comparant les autos anciennes à celles actuelles, données chiffrées et fiches techniques à l’appui. De quoi, dans certains cas, subir un choc !

Surcharge pondérale et problématiques

Au-delà de l’aspect amusant que procure ces avant/après entre différentes marques, époques et modèles – plus de 860 000 combinaisons seraient possibles –, s’apercevoir que de véritables monstres circulent désormais sur nos axes n’est pas sans conséquences néfastes. Le poids des voitures, passé de 700 kg à plus de 2 tonnes dorénavant, pèse en effet dans le taux d’émissions polluantes libérées par nos véhicules. Ils nécessitent en effet plus de puissance et d’énergie pour se propulser, même en électrique.

Selon le chercheur sur la transition énergétique des transports, Aurélien Bigo, la taille des voitures a augmenté de 21 % en hauteur, de 14 % en largeur et de 3 % en longueur depuis 1960. Des gabarits en expansion qui posent également problème lorsqu’il faut se garer, en particulier dans des parkings souterrains. Ces espaces sont d’ailleurs mis en danger dans leur architecture même comme le pointait, fin décembre, la British Parking Association.

>> À LIRE AUSSI : [Vidéo] Le Sénat rejette le malus automobile au poids

L’organisme s’inquiétait de la masse croissante des véhicules modernes et autres SUV qui fragiliserait des structures n’ayant, à l’époque, pas été conçues pour soutenir de tels volumes au mètre carré. Enfin, niveau sécurité, le professeur Bart Claus de l’IESEG affirme, de son côté, que la taille des véhicules influence le comportement des automobilistes, ceux-ci ayant tendance à se montrer moins prudents au volant d’une grosse voiture. Dans le monde automobile, il semblerait donc que la taille compte…