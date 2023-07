Voitures Diesel et défaillance de l'AdBlue : l'UFC-Que Choisir s'empare du dossier et saisit la DGCCRF

Le problème n'est pas récent mais semble prendre de l'ampleur. Suite aux 1 700 plaintes reçues de consommateurs français sur les problèmes rencontrés avec l’AdBlue, l’UFC-Que Choisir a décidé de saisir la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraudes (DGCCRF). Par ailleurs, le problème dépassant nos frontières, l’association se joint au Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), pour alerter la Commission européenne et lui demander également d’agir.

Depuis de nombreux mois, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir est alertée par des propriétaires de véhicules diesel, en particulier des marques Citroën et Peugeot, qui rencontrent des pannes liées à leur système d’AdBlue. L’AdBlue est un additif indispensable au fonctionnement des diesels équipés de filtre à particules spécifique SCR. Stocké dans un réservoir dédié, reconnaissable à son bouchon bleu, cet additif est injecté dans le système d’échappement une fois le moteur allumé et vient limiter les émissions dangereuses d’oxyde d’azote, afin de permettre aux modèles de respecter les normes en matière de pollution.

"Or, de très nombreux conducteurs utilisant l’AdBlue nous ont indiqué avoir reçu une notification « défaut antipollution » ou « démarrage impossible dans XXX km », les obligeant à se rendre chez un garagiste, sous peine de ne plus pouvoir rouler, explique l'organisme dans un communiqué publié ce mercredi 12 juillet. Après avoir alerté sur cette problématique fin 2022, l’UFC-Que Choisir a lancé un appel à témoignages pour évaluer l’ampleur du phénomène, dont les résultats sont indiscutables."

Peugeot et Citroën particulièrement visés

Depuis l’adoption du filtre à particules (FAP) sur leurs motorisations Diesel, les constructeurs Peugeot et Citroën ont fait le choix d’ingénierie d’utiliser de la Cérine. Adopté pour faciliter la régénération cyclique du FAP, cet additif de carburant, souvent oublié des révisions d’entretien, n’est pas sans incidence sur le bon fonctionnement et la fiabilité du véhicule. Mélange de dioxyde de cérium, d’oxyde de fer de solvants, ce produit très corrosif et dangereux permet d’abaisser la température de combustion des suies contenues dans le FAP afin d’en faciliter l’élimination lors de la régénération. Cet additif est stocké dans un petit réservoir indépendant, dissimulé en général à l’arrière du véhicule sous la caisse et qui doit-être ravitaillé entre 80 000 et 100 000 km.

Hors, le remplissage de ce réservoir semble poser souci aux professionnels de l'après-vente et ce pour diverses raisons (emplacement difficile à atteindre, mauvaise réputation du produit dangereux à manipuler, nécessité d'un kit de remplissage spécifique...). Et alors que tous les modèles (à priori sans exception) de ces constructeurs ne disposent pas de système de comptage de la consommation de ce produit, lorsque le réservoir est sec, la pompe d’alimentation intégrée finit par fonctionner à vide, provoquant à terme sa destruction. Et ce qui pouvait se résoudre par le simple remplissage d’un réservoir se traduit par le remplacement complet de celui-ci puisque - un malheur n’arrivant jamais seul - la pompe d’alimentation n’est pas détaillée et commercialisée avec le réservoir complet. Aussi, "la dégradation du liquide à partir de 25 °C et, surtout, sa cristallisation n’aurait pas bien été prise en compte par les constructeurs", croit savoir l'UFC-Que Choisir.

Des coûts importants pour les conducteurs

Et quand le problème apparaît, il n'est pas sans conséquence pour le portefeuille des conducteurs. Hors location longue durée, la prise en charge par la garantie constructeur ne serait que de 60 % laissant un reste à charge important à payer par le propriétaire du véhicule "avoisinant en moyenne les 1 000 €, mais qui peut atteindre 3 100 €", selon les chiffres publiés. En outre, les disparités constatées mettent en lumière "une prise en charge au cas par cas purement arbitraire", certains clients - plus grognons que d’autres – pouvant bénéficier d’une prise en charge intégrale de la réparation. Enfin, a s’ajoute le fait que "la réparation n’est pas toujours concluante", constate l'association.

L'UFC-Que Choisir précise que si Peugeot et Citroën sont les deux marques les plus affectées en France, les défaillances du système d’AdBlue touchent quasiment tous les constructeurs : Audi, BMW, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Mazda, Nissan, Porsche, Seat ou encore Toyota. "Il s’agit d’un problème massif. Alors que les pannes liées au système d’AdBlue sont connues de longue date des constructeurs, ceux-ci ont préféré fermer les yeux et continuer de vendre ces véhicules défaillants. Il est inacceptable que des milliers de consommateurs européens n’aient d’autre choix que de débourser près de 1 000 € pour continuer à rouler, sans garantie que leur problème soit résolu", déclare Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’UFC-Que Choisir.

Une action auprès de la DGCCRF et à l'échelle européenne

L'association française a ainsi décidé de saisir la DGCCRF, et alerte, avec le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) la Commission européenne. Elle demande l'ouverture, à l’échelle européenne, d'une enquête sur les pratiques des constructeurs autour de l’AdBlue et qu'un décision contraignante et commune soit prise par les autorités de protection de consommateurs concernées, notamment pour :