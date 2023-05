Voitures électriques : pour 100 000 bornes t’as plus rien !

Le seuil symbolique des 100 000 bornes a été atteint en France dans l’espace public avec un brin de retard (un an et demi) par rapport au calendrier initialement prévu. Simultanément, les – juteuses – concessions autoroutières indiquent qu’elles ont fait l’effort d’équiper les stations de leurs réseaux. On tutoie les 100 % de taux d’équipement, le ciel est bleu… Ces valeurs ne veulent pas dire grand-chose, mais suscitent un grand satisfecit, nous ne voudrions donc pas jouer aux rabat-joie.

Seulement poser une question simple. Et maintenant ? Il va falloir vendre des voitures électriques et ce n’est pas si… simple. Les ventes de véhicules électriques représentent 13,4 % du volume de véhicules neufs en Europe, Royaume-Uni compris, aujourd’hui. La France peut bomber le torse (15,4 %) soit plus de 10 % d’avance sur les voisins espagnols et italiens, par exemple.

Dans le même temps, avec des véhicules neufs de plus en plus chers, on renouvelle de moins en moins le parc, écartant les acheteurs qui ont de vulgaires contraintes de pouvoir d’achat. Le parc vieillit, vieillit rapidement, un très mauvais indicateur pour les objectifs zéro carbone et 100 % électrique qui sont nos nouveaux totems.

L'État gagnerait à ne pas diluer ses subventions et à lancer programme « voiture électrique du peuple »

« Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas », avait promis le président de la République Emmanuel Macron dans le parc de Pharo à Marseille, il y a un an. Avec un ton martial et une référence à feu Malraux, dont la formule est déclinée ad nauseam par ceux qui préfèrent faire mouche que sens.

S’il n’est plus question de renverser la table, reste encore à répondre à quelques questions simples…

Quelle est la prochaine étape utile pour les infrastructures de charge ? Sachant que les véhicules passent plus de 90 % du temps à l’arrêt, ne faut-il pas privilégier recharge au travail ou au domicile, surtout en copropriété vu que pavillons et maisons sont paraît-il old fashion ? Quelles sont les bornes utiles ? Qui subventionner ? Comment mieux partager les véhicules pour réduire leur empreinte ?

Le prix moyen d'un véhicule électrique en France est de 40 711 euros !

Avec plus de gravité, que préparons-nous pour la mobilité des personnes âgées ? Des pauvres, arrêtons le concours de périphrases à ce sujet ? Des jeunes ? Sachant qu’un alternant a peu de chance d’avoir 40 711 euros, le prix moyen d’un véhicule électrique en France.

Avec utopie. Pourquoi l’état ne concentrerait-il pas ses subventions pour lancer un programme « voiture électrique du peuple » ?

La France et l’Europe feraient bien de commencer à chercher de vraies réponses à ces questions, un peu plus complexes il est vrai que le financement des sachems fresqueurs inspirants… Car l’histoire n’est pas finie, contrairement à ce que certains pensaient au pied du mur… La concurrence est sévère et sera sans merci. Les BRICS se réagrègent, les « non alignés » de naguère. Sept milliards d’habitants, une jeune matière grise disponible, des terres rares, des énergies… Ils savent déjà quoi nous vendre.

Et nous, dis, c’est quand qu’on va où ?