Voitures électriques : Up&Charge fait de la recharge par induction une réalité. Démonstration…

Et si recharger son véhicule électrique devenait aussi simple que de charger son téléphone en voiture ? La recharge par induction, aujourd’hui bien installée dans la téléphonie mobile, pourrait bien faire très rapidement des adeptes dans l’automobile. Elle permet en effet de lever bon nombre de freins en facilitant l’usage de la recharge pour tous, tout en offrant des économies potentielles pour les flottes de véhicules. C'est le défi relevé par Up&Charge, qui a récemment effectué la première démonstration de sa borne Plug&Play à Paris.

« La recharge c’est comme les haricots verts, c’est mieux sans fil »

Voici l’un des crédos de la jeune entreprise française. Créée il y a deux ans maintenant, la start-up est aujourd’hui dans les starting-blocks et s’apprête à lancer la phase pilote de sa borne par induction Plug&Play. Dès octobre prochain, entreprises et collectivités pourront tester l’innovation durant 3 à 6 mois en optant pour un package « borne + location de véhicule » au prix de 23 000 euros avec des solutions de financement.

Alors concrètement comment la recharge par induction pour véhicules électriques fonctionne-t-elle et quels sont ses avantages ? À cette question, Up&Charge répond : « La borne de recharge Plug&Play se pose au sol et ne nécessite aucun travaux de génie civil. Là où un câble complexifie la recharge par son manque de praticité ou engendre des pertes d’énergie de 6 à 28 % selon les modèles de voitures (soit 150 euros en moyenne par an et par véhicule), la recharge par induction apporte une solution facile à utiliser pour tous, tout en étant éconmique. Il suffit de localiser une borne via l'application dédiée, de placer le véhicule dessus, puis d'activer la recharge. »

Quelle puissance et quels coûts de la recharge par induction ?

Toutefois, il est préalablement nécessaire que le véhicule soit équipé d'un kit d'induction installé sous le châssis pour pouvoir accueillir la borne. « Nous travaillons actuellement au développement d’un kit pour la Renault Mégane e-Tech, explique Anthony Plais, COO d’Up&Charge. Nous faisons en sorte que cela soit très simple à installer pour que tout un chacun puisse le faire ». La start-up envisage également de collaborer avec les constructeurs automobiles pour intégrer la recharge par induction en tant qu'option en première monte.

Du côté de la puissance, les premières bornes Plug&Play pourront délivrer 7kW, soit une recharge classique en courant alternatif (AC). « Nous pourrons pousser jusqu’à 50 kW en fonction de la demande », précise Gil Chicheportiche, co-fondateur et président de la jeune pousse. En ce qui concerne les coûts, Up&Charge vise à ce qu'ils soient équivalents à ceux d'une borne classique, voire même plus avantageux, car cette solution ne nécessite pas de travaux de génie civil.

La borne Plug&Play en démonstration

Up&Charge a le vent en poupe

Afin de progresser rapidement dans son développement, Up&Charge bénéficie de l'accompagnement d'un écosystème diversifié et complémentaire. Elle est notamment incubée chez Shell Startup Engine et la Refactory Renault. De plus, elle a été sélectionnée par la région Île-de-France pour participer au CES de Las Vegas début 2023. Elle a également remporté, parmi plus de 1 000 start-ups, la 10e édition du Digital InPulse Paris, un concours organisé par Huawei lors du salon VivaTech à Paris, ce qui lui a permis de bénéficier d'un financement et de s'implanter en Chine. Up&Charge est également partenaire de l'opérateur de recharge Stations-E et du spécialiste du rétrofit Rev Mobilities, avec qui elle réalisera ses premiers pilotes. Ces soutiens lui permettront de lancer son deuxième projet, une borne baptisée Smart City. Enterrée et donc invisible, cette borne s'adresse davantage aux collectivités pour les infrastructures en voierie ou les parkings publics. Un premier prototype est attendu début 2024.