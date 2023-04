Volkswagen booste ses moteurs électriques

Les nouveaux modèles de la gamme ID de Volkswagen profiteront en fin d’année de moteurs électriques plus puissant et plus coupleux.

Volkswagen annonce l’arrivée de la prochaine génération de moteurs électriques arrière APP550. Cette nouvelle motorisation doit offrir aux modèles de la gamme ID des performances optimisées et une efficience accrue. Les véhicules gagneront ainsi en puissance et en autonomie. La livraison des premiers modèles équipés du nouveau moteur dans sa version 210 kW est annoncée pour la fin de l’année. La base de conception du nouveau moteur se fonde sur la plateforme électrique modulaire développée par la marque spécifiquement pour la production de ses modèles électriques.

« Comme l’espace disponible pour monter le groupe motopropulseur reste inchangé, il nous a fallu développer un nouveau moteur capable d’offrir des améliorations notables en termes de performance et d’efficience tout en répondant aux mêmes contraintes physiques, notamment en termes d’encombrement. Ce fut un défi de taille. Au final, nous avons réussi à améliorer de manière sensible l’efficience du véhicule tout en réduisant l’utilisation de matières premières » explique Karsten Bennewitz, responsable des groupes motopropulseurs et des systèmes d’énergie.

Plus de puissance, couple nettement accru

Le nouveau groupe motopropulseur délivre une puissance de 286 ch pour un couple maximal de près de 550 Nm, en fonction du rapport de transmission du véhicule. L'augmentation du couple se traduit notamment par une meilleure capacité d’accélération en toute circonstance.

L’élévation du couple est obtenue grâce à un stator optimisé et son nombre élevé d’enroulements efficaces et une plus grande section des fils. Le rotor est doté d’un aimant permanent plus puissant, disposant d’une capacité magnétique accrue. L’onduleur, dont l’électronique de modulation du courant a été repensée, a été développé pour pouvoir délivrer des intensités élevés, permettant ainsi de gagner en puissance et en efficacité.

Aussi, pour augmenter l’efficience du moteur électrique, Volkswagen a optimisé certains composants du groupe motopropulseur, notamment le système de gestion thermique. Ainsi, le nouveau moteur est doté d’un système de refroidissement à économie d’énergie qui fonctionne sans pompe à huile. Le système est capable de se refroidir de manière autonome grâce aux engrenages de la transmission et aux éléments dont la forme a été optimisée pour assurer la distribution de l’huile. Le lubrifiant chauffé est refroidie par le circuit de refroidissement du véhicule, permettant ainsi de maintenir le moteur à une température d’utilisation. L’extérieur du stator est doté d’une enveloppe de refroidissement à l’eau.