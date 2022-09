Volkswagen confie sa division Nouvelle mobilité à Thomas Ulbrich

La réorganisation se poursuit au sein du groupe Volkswagen et de ses marques. Le directoire de la marque VW évolue avec la nomination de Thomas Ulbrich à la tête de la récente division Nouvelle mobilité. Kai Grünitz et Patrik Andreas Mayer arrivent respectivement à la direction du développement technique et à la direction financière.

Les grandes manœuvres se poursuivent au sein du groupe Volkswagen. Le remplacement d’Herbert Diess à la tête du groupe par Oliver Blume entraine de nombreux changements au sein des marques du constructeur. Une nouvelle vague de nominations concerne ainsi la marque Volkswagen. Thomas Ulbrich prendra la direction de la récente division Nouvelle mobilité, qui regroupe les gammes électriques et les logiciels. Des activités stratégiques pour le présent et l’avenir de la marque. Ce dernier était jusqu’à présent directeur du développement technique de la marque. Pour lui succéder à ce poste, le groupe a choisi Kai Grünitz. Ce dernier évolue chez Volkswagen depuis 26 ans et était directeur technique de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires. Il intègre également le directoire de Volkswagen Véhicules Particuliers.

Nouveau directeur financier

Les changements concernent également les finances de la marque, avec l’arrivée en tant que CFO de Patrik Andreas Mayer. Ce dernier occupait jusqu’à présent cette même fonction au sein de Volkswagen Group Russia. Il succède à Alexander Seitz, parti en Amérique du Sud pour prendre la direction du groupe dans cette zone. Le nouveau directeur financier entre également au directoire de la marque VW.

La division Nouvelle mobilité

Au-delà de ces nominations, la création de la division Nouvelle mobilité marque une étape importante. Elle regroupe les deux gammes électriques, baptisées en interne G4 et G3. La première rassemble les véhicules conçus sur la plateforme MEB, tandis que la deuxième concernera tous les futurs modèles reposant sur la plateforme de nouvelle génération SSP. Cette division prend aussi sous son aile tout ce qui touche aux logiciels. Elle travaillera donc en collaboration avec Cariad, l’unité spécialisée dans ce domaine pour l’ensemble du groupe. Pour renforcer ce lien, Thomas Ulbrich entre également au conseil de surveillance de Cariad. Après avoir supervisé le développement des ID.3 et ID.4, ce dernier « est désormais appelé à jouer un rôle majeur dans la profonde transformation technologique de Volkswagen en acteur de la mobilité numérique » souligne Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen et directeur en charge des marques de la division Volume. Une phrase qui en dit long sur les responsabilités de Thomas Ulbrich.