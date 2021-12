Volkswagen confie ses batteries à une Société Européenne

Le groupe Volkswagen structure son activité liée aux batteries des véhicules électriques au sein d’une nouvelle entreprise ayant le statut de Société Européenne. Le constructeur ne précise pas le nom de cette structure mais son champ d’action va de la transformation des matières premières à la gestion des gigafactories implantées en Europe, en passant par le développement d’une batterie destinée à toutes les marques du groupe. Dans le cadre de sa stratégie d’électrification, le groupe Volkswagen souhaite faire des activités liées aux batteries l’une de ses compétences fondamentales. Cette Société Européenne concentrera donc toutes les compétences nécessaires, dont la gestion du site industriel de Salzgitter. Ce dernier produira les batteries développées par le constructeur à partir de 2025, notamment grâce à un investissement de 2 milliards d’euros. Le site accueille déjà une équipe de 500 personnes spécialisées dans les batteries. Pour superviser le développement de ces éléments stratégiques, le groupe constitue une nouvelle organisation.

Transfuge d’Apple

Le groupe Volkswagen étoffe son équipe avec l’arrivée d’un ancien de chez LG, Samsung et Apple. Soonho Ahn occupait jusqu’à présent le poste directeur mondial des batteries chez Apple. Il s’occupera désormais du développement des cellules de batterie chez Volkswagen et sera placé sous la responsabilité de Frank Blome, responsable des batteries. Pour renforcer cette nouvelle structure, le constructeur a également recruté Kai Alexander Müller. Issu de Barclays Investment Bank, ce dernier gèrera les aspects financiers de cette nouvelle activité.

Préparer le déploiement des gigafactories

L’une des nombreuses missions de cette Société Européenne sera le déploiement des six gigafactories prévues en Europe par le groupe. Le site de Salzgitter devrait produire 20 GWh par an dès 2025, avant de doubler cette capacité si tout se déroule comme Volkswagen l’a prévu. Un deuxième site devrait être implanté en Espagne et d’autres devraient suivre en Europe de l’Est. Le groupe devrait annoncer les lieux de leur implantation au cours du premier semestre 2022. La sixième usine appartiendra à la firme Northvolt AB, dont Volkswagen est actionnaire à hauteur de 20 %. Cette dernière sera installée dans le nord de la Suède et fournira des cellules de batteries pour les modèles premium du groupe à partir de 2023.