Les ventes de Volkswagen Véhicules Utilitaires ont baissé de 3,3 % en 2021

Avec 359 500 véhicules utilitaires livrés au cours de l’exercice précédent, Volkswagen Véhicules Utilitaires enregistre un léger recul de l’ordre de 3,3 % par rapport aux 371 000 immatriculations enregistrées en 2020. Pour cette année, le constructeur n’est pas en mesure d’affirmer avec certitude que la tendance sera inversée. En effet, les conséquences de la guerre en Ukraine pourraient sévèrement impacter la production et donc les ventes, dans la mesure où les usines sont directement touchées par la perte de certains fournisseurs. « Cela entraîne des arrêts de la production qui étaient impossibles à prévoir », regrette le constructeur allemand. Ce dernier compte sur la gamme des Combi, Multivan, T6.1 et ID. Buzz pour retrouver une augmentation de ses ventes mondiales. De plus, le nouvel Amarok issu de la coopération avec Ford, est attendu pour cet été. Il participera pour quelques mois aux résultats de l’année en cours.

Par ailleurs, malgré ce contexte économique difficile, Volkswagen Véhicules Utilitaires a retrouvé, un an plus tôt que prévu, le chemin de profit en 2021. Le résultat d’exploitation est positif à 73 millions d’euros, après une perte de 454 millions d’euros en 2020. L’entreprise a donc amélioré son résultat net de 527 millions d’euros au total grâce à plusieurs leviers comme l’explique Michael Obrowski, membre du directoire en charge des finances : « Notamment la réduction des aides à la vente et le retour d’une solide activité de vente de véhicules d’occasion. Un autre facteur clé du résultat positif vient de la stricte maîtrise des dépenses ainsi que de l’optimisation des coûts que nous avons mises en place au sein de notre marque. Elles sont à l’origine d’un redressement impressionnant, en avance sur la date prévue ». La baisse sensible des coûts de recherche et développement a également contribué à ce résultat positif. L’an passé, ceux-ci se sont élevés à 602 millions d’euros contre 1 031 millions d’euros il y a deux ans. Volkswagen Véhicules Utilitaires a bénéficié, à ce niveau, de synergies importantes avec Volkswagen développement à Wolfsburg, et de l’utilisation des plateformes comme la MQB et la MEB pour ses modèles les plus récents.