Volkswagen contrainte de stopper la production de l’ID.3 et de la Cupra Born

En raison d’une faible demande et de la concurrence de Tesla et des marques chinoises, Volkswagen Group a des difficultés à écouler ses voitures électriques et notamment sa famille ID. Ce qui contraint le constructeur allemand à stopper la production de l’ID.3 et la Cupra Born pendant au moins deux semaines.

Au cours des deux premières semaines d’octobre, le groupe Volkswagen suspendra la production de ses modèles full électriques ID.3 et Cupra Born dans l’usine de Zwickau en Allemagne. La baisse de la demande en voiture électrique contraint le constructeur à réévaluer le rythme de sa production.

Un arrêt de la production pendant deux semaines

En effet, la baisse des commandes impacte fortement le constructeur. A noter aussi que la Cupra Born distribuée en modèle agent ne permet pas non plus l’accumulation de stocks par le constructeur.

Volkswagen suspendra la production de voitures électriques à batterie VW ID3 et Cupra Born dans ses usines de Zwickau et de Dresde en Allemagne au cours des deux premières semaines d'octobre en raison de la baisse de la demande. En raison de la situation actuelle du marché en Allemagne et plus largement en Europe, la production sera réduite pendant les vacances d'automne en Saxe du 2 au 13 octobre à l'usine de Zwickau.

La production des modèles ID4, ID5, Audi Q4 e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron se poursuivra en trois quarts de temps. Pour rappel, tous les modèles de la famille ID sont produits à Zwickau et à Dresde par l'architecture électrique MEB de Volkswagen Group.

Le nombre d’employés concernés par ce chômage partiel n’est pas connu A noter que le constructeur avait déclaré plus tôt qu’il ne qu'il ne prolongerait pas les contrats à durée déterminée de 269 employés à son usine entièrement électrique de Zwickau.

La famille ID. : une grande déception pour Volkswagen

Avec la famille de modèles ID. symbolisant les véhicules full électriques de la marque, Volkswagen pensait monter en puissance rapidement, et dès cette année, avec la succession des modèles ID.3, ID.4 puis ID.5. Mais les volumes vendus en Europe sont bien loin des projections initiales du constructeur. En dehors des premiers problèmes liés au système d’exploitation réglés depuis la première version ID.3, Volkswagen ne convainc pas le client avec ce nouveau design et l’ensemble de ces voitures électriques.

Le modèle ID.3 : 81ème dans le top 100 français à fin août

On retrouve ces difficultés au niveau des ventes de voitures particulières en France à fin août 2023. Le modèle ID.3 n’occupe que la 81ème place avec seulement 3232 unités vendues pour 0,3% du marché. Beaucoup plus violente prévue initialement aussi : la concurrence de Tesla , MG Motor, BYD et l’ensemble des marques qui produisent voitures électriques en Chine. Chacun de ces modèles fait mal à Volkswagen qui a beaucoup de difficultés à s’aligner au niveau des prix.

Dans cette période difficile, les dirigeants de la marque ont alerté depuis plusieurs mois afin de retrouver rapidement la rentabilité et les volumes de vente. La fin du bonus écologique en Allemagne n’a certainement pas arrangé les choses.

Le toit de la maison « brûle »

En juillet dernier, le directeur de Volkswagen Thomas Schaefer avait révèlé que « des temps difficiles s'annoncent pour Volkswagen alors que des investissements sans précédent dans la transition vers les véhicules électriques pèsent lourdement sur la marque allemande ». Il met en garde contre des temps difficiles, suggérant que "tout est en jeu" lors d'une réunion des managers internes qui s'est tenue la semaine dernière.

L’urgence : économiser 10 milliards d’euros

Dans un appel énergique, le dirigeant a appelé à un gel immédiat des dépenses. "Nous laissons les coûts devenir trop élevés dans de nombreux domaines", a-t-il déclaré. Schaefer, ancien directeur de l'exploitation de VW avant sa promotion au poste de PDG en juillet 2022, a appelé ses dirigeants à engager des changements visant à rendre l'entreprise plus légère et plus agile.

« Notre activité automobile ne va pas bien »

Le dirigeant de la marque Volkswagen n’hésite pas à critiquer non plus l’organisation interne du constructeur qui faisait référence pourtant. "Nos structures et nos processus sont encore trop complexes, lents et rigides", a-t-il déclaré. A noter que lors de cette même réunion interne des cadres supérieurs de la marque Volkswagen le directeur financier du constructeur automobile, Patrik Andreas Mayer, a déclaré: "Notre activité automobile ne va pas bien" avant de décrire l'adresse de Schaefer comme un "dernier appel".