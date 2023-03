Volkswagen croit toujours aux monospaces et relance le Touran

Ce n'est pas un scoop, les monospaces - notamment compacts - sont en voie de disparition. Particulièrement populaires entre la fin des années 1990 et la première moitié des années 2000, ces véhicules à l'habitabilité généreuse et au sens pratique aigu ont peu à peu été remplacés par les crossovers et autres SUV. Les modèles illustrant le mieux ce changement de physionomie étant les Peugeot 5008 et le Renault Espace 6 récemment présenté.

Dans ce segment en perte de vitesse subsistent toutefois les BMW Série 2 Active Tourer, Mercedes-Benz Classe B, Renault Scénic (pour quelques temps encore) ainsi que... le Volkswagen Touran.

Initialement lancé en 2003 et renouvelé en 2015, ce modèle s’est écoulé à plus de 2,6 millions d’unités. Ce qui en fait « l’un des monospaces les plus vendus au monde », rappelle Volkswagen... qui n'a pas encore décidé de le mettre à la retraite. Aussi, pour son vingtième anniversaire, la marque lui offre une sérieuse mise à jour sur le plan technologique.

Le Volkswagen Touran peut dire merci à la plateforme MQB

Bâti sur la plateforme modulaire MQB du groupe automobile allemand - comme les Audi A3 ou Volkswagen Golf 7 puis 8 ou encore les Skoda Superb ou les plus imposants Volkswagen Atlas / Taramont - le monospace Touran peut désormais recevoir les derniers systèmes d'aides à la conduite maison.

Proposé sur le marché français en deux finitions (Life Plus et Style), le véhicule est à présent équipé de série du régulateur de vitesse actif avec limiteur de vitesse, du système de freinage d'urgence "Front Assist", de l'assistant au maintien dans la voie "Lane Assist" et du détecteur d'angles morts "Side Assist" mais aussi du système anticollision "PreCrash" à l'arrière. Le monospace est également doté d'une caméra multifonction « qui permet d'identifier les objets ou les personnes aussi rapidement que possible ».

La motorisation essence TSI optimisée

Volkswagen promet également de faciliter la conduite de nuit grâce au système "Dynamic Light Assist" qui gère l'intensité lumineuse des phares du modèle (feux de route ou de croisement) en fonction des autres véhicules croisés sur la route.

L'habitacle du Volkswagen Touran évolue aussi par petite touches et reçoit ainsi un nouveau volant avec détection de somnolence, des commandes de climatisation tactiles à l'avant comme à l'arrière.

Sous le capot, le monospace adopte le bloc quatre-cylindres 1.5 l TSI evo2 150 ch, avec système de gestion active des cylindres, présenté comme « plus sobre et plus efficient » par le constructeur.