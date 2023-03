Volkswagen débute les travaux de sa deuxième usine de batteries à Valence

Le groupe Volkswagen, par l’intermédiaire de sa filiale PowerCo, vient de poser la première pierre de sa deuxième usine de batteries. Implantée à Valence, en Espagne, elle complète Salzgitter (Allemagne) et bientôt Saint-Thomas (Canada).

Le groupe Volkswagen déploie sa stratégie industrielle en matière de batteries avec le lancement du chantier de sa deuxième usine à Valence, en Espagne, après celui de Salzgitter, en Allemagne. Le constructeur a confié ce domaine stratégique à sa filiale PowerCo, qui met en place le réseau de production de batteries à l’échelle mondiale. Le site de Valence devrait produire des cellules à partir de 2026, avec une capacité annuelle de 40 GWh, pouvant être portée à 60 GWh. Une création qui devrait générer 3 000 emplois directs selon la firme. Cette gigafactory occupera un terrain de 130 hectares sur la commune de Sagonte, au nord de Valence. Un parc d’activité sera construit à proximité, afin d’accueillir les fournisseurs de l’usine. Le site a été choisi pour sa proximité avec les usines du groupe installées à Martorell et Pampelune, mais aussi pour la disponibilité d’électricité verte à faible coût et le réseau de transports.

L’Espagne en attendant le Canada

Le début des travaux s’est déroulé en présence du roi d’Espagne et du premier ministre espagnol. Une représentation qui s’explique par le choix de ce pays par le groupe VW pour une partie de ses investissements dans l’électrification. Ce plan de 10 milliards d’euros prévoit également la transformation des usines de Martorell et Pampelune en sites d’assemblage de véhicules électriques. Cependant, cette électrification passera aussi par l’Allemagne, notamment grâce à la première gigafactory de Salzgitter, en cours de construction. La prochaine étape devrait se dérouler au Canada, puisque le constructeur a annoncé récemment le choix de la ville de Saint-Thomas, en Ontario, pour bâtir sa troisième usine de batteries. Un élément supplémentaire qui devrait contribuer à l’objectif de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2030 pour PowerCo et ses partenaires.