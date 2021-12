Volkswagen améliore le système de commande vocale de la Golf

Volkswagen étoffe et perfectionne les fonctionnalités proposées dans la Golf via la commande vocale, notamment des réponses quatre fois plus rapides et des performances actualisées. L'enjeu névralgique de la navigation n'est pas oublié.

La Volkswagen Golf propose désormais des services vocaux améliorés permettant d'optimiser l’infotainment. De nouveaux logiciels et matériels entrent désormais dans la production en série de la Golf. "Cette mise à niveau majeure du système d’infotainment souligne la place occupée par la Golf dans le segment des compactes, décrit Thomas Ulbrich, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Particuliers en charge du Développement. Les avancées en termes d’utilisation et de performances offrent à nos clients un niveau de confort maximal."

L'infotainment amélioré

La mise à niveau du système qui sera opérée sur la production de série dans les semaines à venir permettra une amélioration de la commande vocale et de la navigation. La reconnaissance vocale sera également plus rapide et plus précise, et la Golf pourra devenir un interlocuteur pour le conducteur grâce à la commande vocale dite "naturelle" reconnaissant des phrases de la vie de tous les jours. Il permet également de détecter la personne, conducteur ou passager, qui parle et donc d'activer les commandes pour cette personne uniquement.

La commande vocale optimisée a été améliorée et son taux de compréhension monte à 95%. Elle permet essentiellement de contrôler le divertissement, la navigation, le téléphone et le chauffage/climatisation. Le nouveau logiciel possède aussi une interface simplifiée, laissant place aux nouvelles technologies telles que des fonctions intelligentes qui pourraient donner le bulletin météo par exemple. Les réponses proposées par la voiture peuvent être assurées en ligne ou hors ligne. Les demandes vocales hors ligne doivent parvenir au serveur pour rendre un feedback. Ce processus est effectué en moins d'une seconde, amélioration considérable par rapport aux anciens systèmes. Si la personne souhaite achever ses actions sur l'écran, le menu approprié sera affiché. Par ailleurs, l'infotainment de l'écran tactile a été avancé avec un système reconnaissant le doigt de la personne s'approcher de l'écran, action permettant d'allumer les boutons situés autour. En outre, des capteurs infrarouges permettent une commande de l'écran à quelques centimètres de distance.

Concernant le matériel, la MIB3 (modulaire d'infotainment) a été équipée d'une puce qui la rend plus puissante. Elle permet l'optimisation du système d'infotainment. La nouvelle puce offre 25% de capacité de calcul supplémentaire, tandis que les performances de la carte graphique ont été triplées.

Finalement, le retour des clients est devenu un atout essentiel pour la marque. C'est en effet en s'appuyant sur les remarques de ses acheteurs que les améliorations ont pu être réalisées.