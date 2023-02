Volkswagen développe un groupe motopropulseur dédié aux véhicules électriques

La division Group Technology, qui réunit les activités de Volkswagen en matière de batteries, systèmes de recharge et de composants électriques, dévoile un groupe motopropulseur complet pour les véhicules électriques de demain. En plus des batteries et des moteurs électriques, le groupe développe désormais des onduleurs à modulation de largeur d’impulsions et des systèmes de gestion thermique. En élaborant ainsi un groupe motopropulseur en interne, Volkswagen optimise ses processus et ses coûts. Le constructeur avance un gain d’efficacité pouvant aller jusqu’à 20 % en améliorant la compatibilité entre les différents éléments. « Notre objectif est de devenir un leader technologique, notamment dans le domaine de l’électromobilité, en nous appuyant sur nos compétences internes. Cette décision nous permettra de faire du groupe Volkswagen l’un des seuls constructeurs automobiles au monde à proposer un groupe motopropulseur complet optimisé jusque dans les moindres détails », indique Thomas Schmall, membre du directoire du groupe Volkswagen.

Vers une production en série

Pour ce premier onduleur « designed by Volkswagen », les ingénieurs ont développé une base modulaire qui permet de l'intégrer sur toute la gamme de motorisations destinées aux modèles à fort volume de la marque, ainsi qu'aux sportives d’une puissance supérieure à 500 kW. Cette technologie est d’ores et déjà compatible avec la prochaine génération de véhicules basés sur la plateforme MEB, et devrait être produite en série dans un second temps. Dans le domaine des systèmes de gestion thermique, la gestion thermique (modules individuels et plusieurs raccords avec conduits) sera bientôt remplacée par un module thermique intégré et qui assurera la gestion de la climatisation, mais aussi le refroidissement de la batterie haute tension. Plus compact, le nouveau module "tout-en-un" est aussi plus léger et robuste. Cette innovation permettra d’améliorer l’autonomie des véhicules et leur capacité de recharge rapide, mais aussi d'optimiser les coûts de production du groupe Volkswagen.