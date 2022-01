Volkswagen et Bosch veulent faire de l’Europe la locomotive mondiale de la production de batteries

Alors que les projets de construction en Europe d’usines de production de batteries haute tension se multiplient, Volkswagen et Bosch réfléchissent à la création d’une co-entreprise pour fournir les équipements nécessaires.

Volkswagen et Bosch ont signé un protocole d’accord pour étudier la possibilité de devenir ensemble fabricants européens d’équipements et de services (assistance locale au déploiement et à la maintenance) servant à la production de batterie haute tension. Les réflexions en vue de préparer la création de l’entreprise courront jusqu’à fin 2022.

Les deux entreprises allemandes souhaitent pouvoir fournir l’ensemble des processus et des composants nécessaires à la production à grande échelle de cellules et de systèmes de batterie dont la demande explose. Elles souhaitent devenir les leaders dans ce domaine. Rien qu’en Europe, différentes entreprises prévoient de construire des usines de cellules pour une capacité annuelle totale d’environ 700 GWh d’ici 2030. Volkswagen prévoit de construire six usines de cellules d’ici 2030

« Nous étudierons la possibilité de développer, en Europe, cette industrie nouvelle susceptible de rapporter des milliards d’euros. L’ambition de créer une chaîne d’approvisionnement européenne entièrement localisée pour une électromobilité made in Europe est une opportunité rare dans l’histoire de l’industrie » s'enthousiasme Thomas Schmall, membre du directoire du groupe Volkswagen en charge de la technologie et président du directoire de Volkswagen Group Components.