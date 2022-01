Volkswagen et ses réseaux recrutent 1 000 collaborateurs

Les métiers de l’automobile, du deux-roues motorisé et du véhicule industriel rencontrent de gros problèmes de recrutements depuis plusieurs années. Un phénomène qui s’accentue avec le temps et qui concerne de nombreuses professions. La déconsidération des filières techniques pendant plusieurs décennies s’ajoute à une image négative de l’automobile et de ses métiers. La semaine des services de l’automobile et de la mobilité (29 janvier au 5 février 2022) a été lancée pour mettre en avant des secteurs qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Non seulement les métiers traditionnels sont bien différents aujourd’hui, mais de nouvelles compétences sont dorénavant réclamées. A l’image des autres domaines de l’économie, la digitalisation a bouleversé le quotidien et l’électrification nécessite une totale remise en question. Ces bouleversements pourraient faire évoluer les mentalités au sujet de professions longtemps dédaignées. Volkswagen Group France n’échappe pas à cette crise des vocations. La filiale et ses réseaux proposent près de 1 000 postes dans toute la France.

Compétences en hausse

Volkswagen Group France et les distributeurs de ses six marques recrutent 1 000 personnes dans de nombreux domaines, dont certains sont assez récents dans l’automobile. Ainsi, le marketing digital a fait une entrée fracassante dans la distribution automobile. Ces profils s’ajoutent donc à des fonctions plus habituelles mais qui ont, elles-aussi, beaucoup évolué. L’électrification des véhicules et leur contenu technologique nécessite des compétences plus élevées que par le passé. « Notre groupe entreprend en effet ce qui sera certainement sa plus grande transformation depuis l’invention de l’automobile et a besoin de talents pour opérer cette profonde mutation et consolider ses bases » souligne Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France. Si la révolution est bien en marche, les besoins de la filiale et du réseau restent centrées sur des fonctions de conseillers commerciaux, de mécaniciens, de carrossiers, etc. Des métiers pour lesquels le groupe dispose de centres de formations, qui peuvent compléter une formation de base ou offrir une nouvelle perspective lors de reconversions. Tous les postes sont regroupés sur le site internet de Volkswagen Group France. Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature.