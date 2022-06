Volkswagen fête les 10 ans de sa plateforme MQB et met le cap sur la SSP

Le groupe Volkswagen fête les dix ans de sa plateforme MQB. Une base partagée par tous les modèles à moteur transversal chez les différentes marques du constructeur. Depuis 2012, le groupe a ainsi produit 32 millions de véhicules sur cette base. « En plus d’être la plateforme technologique de nos modèles dotés d'un moteur à combustion installé en position transversale, elle est le socle de notre réussite économique et de notre résilience. En effet, les véhicules conçus à partir de la structure MQB participent largement à financer les projets d'avenir initiés dans le cadre de la stratégie Accelerate de notre marque », explique Ralf Brandstätter, président du directoire de la marque Volkswagen. En effet, l’utilisation de cette plateforme et de nombreuses pièces communes a permis « des économies d’échelle considérables », selon le groupe. Lancée sur l’Audi A3 puis la Golf VII, cette plateforme peut s’adapter à différents types de véhicules et de motorisations. Ainsi, elle accueille de l’essence, du diesel, du gaz naturel, des versions hybrides et a même servi de base à la e-Golf entre 2013 et 2020. L’installation standardisée de ces motorisations a également permis de réduire le nombre de moteurs et de boîtes de vitesses. Le partage d’éléments communs a aussi facilité le passage d’un modèle à l’autre en usine. À Wolfsburg, 80 % des installations de construction de carrosserie ont pu être réutilisées lors de la production de la dernière Golf en 2019.

Inspiration pour la MEB

Volkswagen est parti de la MQB pour développer la plateforme MEB, réservée aux véhicules électriques du groupe. Cette dernière repose sur le même principe, en tenant compte des particularités de l’électrique. La batterie est placée entre les deux essieux et les éléments liés à la propulsion électrique sont regroupés. Cette plateforme accueille les modèles de la gamme ID., qui vont aujourd’hui jusqu’à l’ID. Buzz mais comprendront d’autres modèles jusqu’en 2025. Après cette date, la nouvelle plateforme SSP devrait marquer une rupture technologique plus marquée.

Plateforme mécatronique en 2026

La plateforme MEB sert donc déjà de base à la future plateforme mécatronique SSP (Scalable Systems Platform). Cette dernière devrait arriver en 2026, dans le cadre du projet Trinity. « C’est la prochaine génération de plateforme mécatronique 100 % électrique, entièrement numérique et ultra-évolutive qui verra le jour. Elle reprendra brillamment le flambeau à partir de 2026 et établira de nouveaux standards, tant en termes d’autonomie que de vitesse de charge et d’expérience de conduite connectée », souligne Ralf Brandstätter. Une future plateforme largement conçue autour d’une architecture électronique et non plus mécanique. Malgré ce haut niveau technologique, il n’est pas certain que cette plateforme SSP ait le même succès que le châssis MQB.