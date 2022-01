Volkswagen Financial Services se rapproche de BNP Paribas pour renforcer ses services multimarques aux flottes

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Volkswagen Financial Services a pour ambition de devenir "le premier fournisseur de flottes au monde". Un objectif que l'opérateur de financement compte atteindre en élargissant sa capacité multimarque. Proposant déjà la location et le financement de véhicules de marques externes au constructeur allemand, c'est maintenant sur les services que l'accent est mis avec la création d'une coentreprise avec Icare SA, une filiale de BNP Paribas Cardif spécialisée dans l'entretien et la garantie. "Nous avons désormais un partenaire solide à nos côtés pour nous aider à offrir à nos clients de meilleurs processus et conditions dans le domaine particulièrement important de la maintenance", commente Anthony Bandmann, membre du directoire de Volkswagen Financial Services AG en charge des ventes et du marketing.

L'entretien, service très demandé par les clients entreprises

Avec cette opération, Volkswagen Financial Services accélère donc dans sa stratégie BtoB multimarque, alors même que "les produits d'entretien sont un des services les plus fréquemment demandés par les clients". "En Allemagne, par exemple, environ 80 % des contrats de leasing des clients flottes incluent un contrat de maintenance", ajoute la marque. Cette joint-venture est basée en France et son lancement se fera prochainement sur le marché BtoB français. Elle est détenue à 51 % par Volkswagen Financial Services et 49 % par Icare. Encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, le montant de son investissement ne sera pas dévoilé.

Un partenariat renouvelé sur l'assurance

Au-delà de ce rapprochement, les deux acteurs ont renouvelé leur accord de partenariat mondial pour fournir des solutions d'assurance dans 16 pays, principalement en Europe et en Amérique latine. « En tant que partenaire de Volkswagen Financial Services depuis plus de 20 ans, nous sommes fiers de poursuivre notre coopération. Nous continuerons à rendre l'assurance plus accessible aux clients grâce à des produits plus faciles à acheter, couplés à une expérience digitale optimisée. Notre partenariat prend une nouvelle dimension avec la création de notre nouvelle joint-venture qui fournira des solutions de maintenance aux clients de Volkswagen Financial Services dans toute l'Europe », conclut Jean Bertrand Laroche, directeur général adjoint de BNP Paribas Cardif, Marchés Internationaux.