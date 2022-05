Volkswagen fournira à Mahindra des éléments de sa plateforme électrique MEB

Volkswagen vient de signer un accord préliminaire de coopération avec le constructeur indien Mahindra. La firme allemande fournira à Mahindra plusieurs composants de sa plateforme électrique MEB afin d’équiper la nouvelle plateforme de la marque indienne. Baptisée « Born Electric Platform », cette base recevra plusieurs éléments issus du groupe Volkswagen. L’accord signé le 18 mai fixe les contours d’un contrat définitif qui devrait être finalisé avant la fin de cette année. Le contenu de ce premier texte reste donc centré sur le périmètre de la coopération et l’étendue des livraisons à venir. Les éléments concernés devraient notamment être les moteurs électriques, des composants du bloc-batterie et les cellules de cette dernière. Des organes très importants dans le schéma technique d’un véhicule 100 % électrique.

Plateforme ouverte à partager

Cet accord entre dans la stratégie du groupe Volkswagen, qui souhaite partager sa technologie électrique avec d’autres constructeurs pour rentabiliser plus rapidement ses investissements dans l’électrique. Des accords de fourniture de plus en plus importants, puisque le groupe allemand ne vend pas encore autant de modèles électriques qu’il le souhaiterait. Pour Mahindra, l’acquisition de ces éléments représente une économie de coût et de temps, puisque le constructeur ajoutera ces composants sur sa propre plateforme. « L’expertise de Volkswagen en matière de technologies, d’innovation et d'intégration verticale des chaînes logistiques complète nos compétences internes et définit le cadre dans lequel nous entendons développer notre plateforme dernière génération, baptisée ‘Born Electric Platform’, qui sera dévoilée bientôt au public dans l’Oxfordshire, en Grande-Bretagne », explique Rajesh Jejurikar, directeur exécutif des secteurs automobile et agricole chez Mahindra. L’Inde s’est engagée en 2021 à n’immatriculer que des véhicules zéro émission à partir de 2035. Le marché du véhicule neuf représente actuellement 3 millions d’unités et pourrait atteindre 5 millions de voitures d’ici à 2030. Le potentiel de croissance des modèles électriques est donc très important. Un élément capital pour gagner en volumes et rentabiliser d’énormes investissements.