Volkswagen France lance des offres d’abonnements à partir de 589 euros par mois pour une Polo

Volkswagen France lance ses offres d’abonnements, valable sur la Polo, le T-Cross et l’ID.3. Conçues par Volkswagen Financial Services et Europcar Mobility, ces offres comprennent tous les frais, dont l’assurance, à l’exception du carburant pour les modèles thermiques et de la recharge pour l’ID.3. Les clients peuvent opter pour 3, 6 ou 12 mois, avec des tarifs qui débutent à 589 euros par mois pour une Polo avec un abonnement de 12 mois. « Cette nouvelle offre est un pilier de notre nouveau business-model. Elle est une étape supplémentaire dans la poursuite de notre transformation en fournisseur de services de mobilité » explique Gerrit Heimberg, directeur de la marque Volkswagen pour la France. « Volkswagen Abonnement répond à un besoin des clients souhaitant une solution de mobilité rapide, simple et temporaire » poursuit le dirigeant. Ce dernier s’est bien gardé d’évoquer les tarifs de ces abonnements. En effet, la marque n’a pas échappé à l’équation qui régit les offres d’abonnements depuis leur lancement chez certains constructeurs et acteurs indépendants : un prix élevé.

De 589 euros à 789 euros par mois

Les formules proposées comprennent la location, l’entretien, l’assurance et les frais divers. Sans surprises, les tarifs les moins élevés profitent aux clients qui s’engagent pour 12 mois. L’abonné devra donc débourser 589 euros par mois pour rouler dans une Polo, 679 euros pour conduire un T-Cross, et 729 euros pour prendre le volant d’une ID.3. Ces automobilistes devront payer 20 euros de plus par mois pour un abonnement de 6 mois et 60 euros de plus pour un contrat de 3 mois. Ces formules sont valables pour 1 000 km par mois. Les clients pourront se faire livrer leur voiture à domicile ou la récupérer dans une agence Europcar. Dans le premier cas, ils devront s’acquitter de 199 euros supplémentaires. L'offre de modèles devrait s'élargir dans un avenir proche, puisque le site internet de la marque annonce déjà l'arrivée de l'ID.5. L'abonnement devrait également arriver dans le réseau de distribution de la marque, qui pourra déployer l'offre sur d'autres modèles selon Volkswagen.