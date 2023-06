Volkswagen France se branche sur les énergies renouvelables

Le plan d’électrification du groupe Volkswagen dépasse largement le cadre de la gamme des voitures ID et comprend aussi un volet industriel et de consommation d’énergie. Volkswagen France est au diapason et Xavier Chardon vient d’inaugurer avec Engie Green un vaste complexe d’ombrières photovoltaïques à Villers-Cotterêts. Explications.

En présence de Xavier Chardon, président de Volkswagen Group France, de William Arkwright, directeur général d’Engie Green, et de nombreux élus, dont Xavier Bertrand, le groupe a officiellement inauguré le 29 juin 2023 un vaste dispositif d’ombrières photovoltaïques sur son site historique de Villers-Cotterêts.

Le parc du site, qui peut accueillir 6 500 véhicules, est actuellement plein comme un œuf, « signe que la crise des composants électroniques est en partie derrière nous, car si vous étiez venus en début d’année, vous auriez vu un panorama beaucoup plus clairsemé », dixit Xavier Chardon.

Le site Volkswagen de Villers-Cotterêts est le cinquième parc photovoltaïque le plus important de France

Ces ombrières photovoltaïques représentent un espace couvert de 15 hectares, avec 58 000 modules installés, pour une capacité annuelle de 21 GWh. Symbole des errements de la France sur la filière photovoltaïque, le sourcing des panneaux solaires a été fait en Asie… C’est le cinquième site photovoltaïque de France, si on se tient aux équipements livrés et non aux projets annoncés. L’investissement représente 20 millions d’euros, majoritairement pris en charge par Engie Green. « Engie Green est une filiale qui se focalise sur les énergies renouvelables, le solaire et l’éolien, c’est-à-dire que nous n’achetons qu’au soleil, qu’à la nature », sourit William Arkwright, avant de poursuivre : « L’objectif du 100 % électrique pour l’automobile en 2035 ne doit pas être perçu comme un mur, mais comme une opportunité. C’est aussi intéressant pour la maille économique locale. Sur les 20 millions d’investissements, 3 millions ont ainsi été collectés via deux campagnes de financement participatif, avec 342 investisseurs dont 60 % originaires des Hauts-de-France ».

L’idée prend sa source dans une averse de…grêle

Pour l’anecdote, on peut revenir à la genèse du projet : en juin 2015, suite à un nouvel épisode de grêle qui endommage des milliers de voitures, Volkswagen envisage une solution de protection. Les traditionnels filets anti-grêle sont étudiés, mais leur coût n’est pas forcément très avantageux. D’où l’idée d’une étude pour envisager les panneaux photovoltaïques qui assureraient une énergie propre pour le site en plus de la protection des véhicules. Les travaux ont débuté en 2021 pour une livraison en opérationnelle en 2023.

Electrify France by Volkswagen chapeaute toutes les initiatives liées à l’électrification

Xavier Chardon rappelle que cette démarche est holistique chez Volkswagen incluant les véhicules électriques bien sûr, mais aussi l’outil industriel et ses usines, les 6 gigafactories de batteries dans le monde, un programme d’achats de matières premières et de recyclage pour contenir l’empreinte CO2, un plan de développement d’infrastructures et un effort d’entraînement du réseau de concessionnaires dans ce sens. Dans l’Hexagone, ce dernier décline un volet lié aux super-chargeurs sous le pavillon de la nouvelle unité Electrify France. 147 stations de super-chargeurs sont déjà déployées, pour 300 HPC, avec des subventions de l’Ademe à la clé. « Par super-chargeur, nous entendons 150 KW a minima et le réseau accueille cette démarche positivement car le ROI est assez rapide, moins de trois ans et demi. Le test-pilote avec Audi Bauer à Roissy a même fait tomber la barre des deux ans », indique Xavier Chardon. Selon la configuration de la concession, il faut compter sur un investissement compris entre 60 000 et 80 000 euros par unité.

De nombreux concessionnaires équipent leurs sites de panneaux photovoltaïques

Le réseau s’engage aussi dans la voie des ombrières photovoltaïques quand le bâti existant le permet et que la surface rend cette solution pertinente. Plusieurs groupes ont ouvert le bal : Chardon, Car Avenue, Jean Lain, DBF, Scala, De Boussac, Donjon Auto, Passion Automobiles, Mouton et Lagasse.

Et ce n’est qu’un début, l’objectif de Xavier Chardon et de ses partenaires investisseurs étant désormais de mieux synchroniser la croissance des ventes de véhicules électriques et les développements des infrastructures de charge et l’alimentation en énergies.