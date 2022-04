Volkswagen Group enregistre une hausse de 65 % des livraisons de véhicules électriques au premier trimestre 2022

Le groupe Volkswagen poursuit avec succès son offensive électrique mondiale. Les livraisons des véhicules électriques ont progressé de 65 % au cours du premier trimestre par rapport à la même période en 2021. Malgré des pénuries dans l’approvisionnement de semi- conducteurs et de faisceaux électriques, 99 100 BEV ont été remis aux clients à la fin du mois de mars, contre 60 000 au premier trimestre de l'année dernière. La plus forte augmentation a été observée en Chine, où 28 800 clients ont pris livraison d'un BEV fabriqué par une marque du groupe, soit plus de quatre fois plus que l'année 2021.

L'Europe loin devant