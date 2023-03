Volkswagen Group Fleet Solutions change de nom

Entité dédiée aux clients BtoB (artisans, professions libérales, entreprises, administration...) Volkswagen Group Fleet Solutions a fait son temps. Pilotée par Jean-Marc Prince, cette branche de Volkswagen Group France vient d'annoncer son changement de nom sur le réseau social professionnel LinkedIn.

>> À LIRE AUSSI : Avec sa Fleet Academy, Volkswagen Group Retail France (VGRF) capitalise sur les ventes BtoB

En prenant le nom de Mobility Solutions Volkswagen Group France, la structure se présente désormais comme « le partenaire des entreprises et gestionnaires de flottes automobiles, pour des nouvelles solutions de mobilité durables ».

Véhicules et solutions de mobilité

En toute logique, Mobilty Solutions Volkswagen Group France va poursuivre sa mission actuelle pour l'ensemble des marques du groupe (Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, Cupra, Seat, Skoda) en mettant en avant les produits – de plus en plus électrifiés – ainsi que les services associés (financement et maintenance, cartes énergie Charge&Fuel, stationnement avec PayByPhone...) mais aussi s'ouvrir davantage aux nouvelles formes de mobilité.