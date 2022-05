Volkswagen Group France crée la division Group Business Service et nomme un nouveau directeur à la tête de Volkswagen Véhicules Utilitaires

À compter du 1er juin, Volkswagen Group France va rassembler l'après-vente de ses marques autour de Kérim Bournonville. De son côté, Ghislain Laffite sera, lui, nommé directeur de Volkswagen Véhicules Utilitaires le 1er juillet prochain.

Une seule entité après-vente pour les marques à volume

La nouvelle direction Group Business Service de Volkswagen Group France regroupe l’ensemble des départements après-vente de Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Skoda, Seat et Cupra, et ceux de l’actuelle direction pièces et service. Cette nouvelle entité entend répondre aux enjeux de l’après-vente de demain et permettra de maximiser les synergies entre marques et réseaux pour une efficacité accrue.

Kerim Bournonville, 54 ans, a rejoint Volkswagen Group France en octobre 1995 où il a occupé différentes fonctions ventes et marketing au sein des directions Seat, Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires. Il était notamment responsable du marketing produit de la marque Volkswagen avant de devenir directeur du marketing de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires en décembre 2009. Kerim Bournonville est directeur de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires en France depuis le 1er mai 2013.





Ghislain Laffite, 49 ans, est titulaire d’un Master en marketing de l’Université de Paris XII. Il a rejoint Volkswagen Group France en février 1998 où il a occupé différentes fonctions. Il fut notamment nommé directeur après-vente de la marque Volkswagen en mai 2006, avant de devenir directeur des ventes de Skoda France en janvier 2011, puis directeur du marketing de Volkswagen France en mars 2015, et, enfin, directeur des ventes puis directeur réseau des marques Seat et Cupra depuis 2020.





Kerim Bournonville et Ghislain Laffite reportent à Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France